Volkswagen produceert 70 jaar in Hannover

Niet alleen daarin werkt de fabriek van Volkswagen Bedrijfswagens in Hannover aan de toekomst. Ook zet de locatie consequent in op duurzame transformatie, door voor de productie uitsluitend gebruik te maken van groene stroom en een warmtekrachtkoppelingcentrale op biomassa. Daarmee zet Volkswagen Bedrijfswagens een duidelijke koers uit op weg naar het doel van koolstofneutrale productie in 2040.

Start voorserieproductie autonome ID. Buzz

Het opstarten van de voorserieproductie van de volledig autonome ID. Buzz is in Hannover inmiddels al in volle gang. Voor het eerst gaat in Europa op grote schaal een robotshuttle met Mobileye-technologie worden geproduceerd. De voertuigen maken deel uit van de MOIA Turnkey Solution. Deze geïntegreerde totaaloplossing bundelt voertuigen, autonome rijsystemen, softwarematig vlootmanagement en exploitantdiensten voor autonome mobiliteitsdiensten in steden. In de loop van dit jaar wordt de voorserieproductie in de fabriek in Hannover opgevoerd tot ongeveer 500 voertuigen, die gepland zijn voor verschillende projecten in Europa en de VS.

Overigens doorlopen deze zelfrijdende busjes in Hannover dezelfde productiestadia als alle niet-autonome ID. Buzz-modellen. Er is een extra productielus gepland voor de installatie van specifieke onderdelen, zoals de gecombineerde dakmodule met camera's, radar en lidar en de krachtige computer aan de passagierszijde voorin. Door deze bus in te bedden in de serieproductie kan Volkswagen Bedrijfswagens naar behoefte grote hoeveelheden volledig autonome voertuigen voor de wereldmarkt produceren.

Group Components

Volkswagen Group Components - onderdeel van Volkswagen Group Technology - speelt een sleutelrol in de e-mobiliteitsstrategie van de Groep en werkt samen met de Volkswagen Bedrijfswagens-fabriek in Hannover. De lokale batterijproductie levert de systemen direct aan de assemblagelijn van de voertuigen en profiteert daarmee van de korte afstanden. De komende update van de batterijproductie op basis van het Cell-to-Pack-ontwerp en de unified cell moet de technologische vooruitgang versnellen en gaat in de loop van het jaar in Hannover van start. De maximale productiecapaciteit zal met 50 procent toenemen, wat betekent dat in de toekomst op zeven locaties aan vier merken van de Groep kan worden geleverd.

Hoe het begon

Zeven decennia geleden was de bouw van de Volkswagen Bedrijfswagens-fabriek in Hannover gebaseerd op het succes van de T1, de eerste generatie van de Volkswagen Transporter. Deze werd aanvankelijk sinds 1950 samen met de Kever in Wolfsburg gebouwd, maar de vraag overtrof al snel de productiecapaciteit. In 1955 besloot Heinrich Nordhoff, de toenmalige directeur van Volkswagenwerk AG, daarom een aparte fabriek voor de T1 te bouwen in Hannover. De eerste T1 verliet de productielijn daar al een jaar later, op 8 maart 1956.

De geschiedenis van de fabriek in Hannover is tot op de dag van vandaag nauw verbonden met de modelgeschiedenis van de Volkswagen-bus. Na de eerste generatie van de T1 werden de opvolgers - van de T2 tot en met de T6.1 - ook in Hannover gebouwd. De zevende generatie van de productlijn bestaat tegenwoordig uit drie pijlers: de ID. Buzz, de Multivan en de Transporter/Caravelle. Twee ervan - de volledig elektrische ID. Buzz inclusief zijn bedrijfswagenversie, de ID. Buzz Cargo, alsmede de Multivan - worden in Hannover geproduceerd.

Ongeveer 13.000 mensen werken momenteel voor het merk Volkswagen Bedrijfswagens en Volkswagen Group Components op de locatie in Hannover, die een oppervlakte van ongeveer 1,1 miljoen vierkante meter beslaat.