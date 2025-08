Volkswagen e-Transporter nu ook als pick-up

De e-Transporter Pick-up biedt standaard zes zitplaatsen, een open laadbak die plaats biedt aan twee europallets én keuze uit drie vermogensniveaus.

Net als de andere varianten van de nieuwe Transporter is ook de e-Transporter Pick-up standaard voorzien van moderne rij-assistenten, waaronder Lane Assist, Park Assist, cruise control en LED-verlichting rondom. Het model is optioneel uit te breiden met aanvullende veiligheidssystemen, stylingelementen of functionele accessoires, zoals extra verlichting of slimme opbergoplossingen.

De e-Transporter Pick-up is beschikbaar in drie vermogensvarianten: 100 kW (136 pk) met een vanafprijs van € 50.490, 160 kW (218 pk) vanaf € 52.390 en 210 kW (286 pk) vanaf € 55.190. Al deze prijzen zijn exclusief belastingen. Het officiële rijbereik (WLTP) en de gewichtsgegevens worden later bekendgemaakt.

De e-Transporter Pick-up met dubbele cabine gaat per direct in voorverkoop. De dieselvariant volgt later dit jaar, zodra de technische specificaties en BPM-gegevens definitief zijn.