Volkswagen maakt prijs e-Transporter bekend

Voor het eerst is de Volkswagen Transporter ook verkrijgbaar met een 100% elektrische aandrijving: de e-Transporter. De e-Transporter wordt altijd uitgerust met een 64 kWh (netto) accupakket en biedt keuze uit drie vermogensversies: 100 kW/136 pk, 160 kW/218 pk en 210 kW/286 pk. Het rijbereik bedraagt maximaal 330 kilometer (theoretisch volgens WLTP). AC-laden kan met 11kW en DC-snelladen tot 125 kW, hiermee laadt men onder ideale omstandigheden in 38 min het accupakket van 10% naar 80%.

Volkswagen Bedrijfswagens introduceert in het komende halfjaar nog de e-Transporter Dubbele Cabine en de voor personenvervoer bestemde e-Caravelle en de e-Transporter Kombi. Ook volgen er in de toekomst nog versies met een kleinere 43 kWh (netto) accucapaciteit. De instapversie van de nieuwe e-Transporter, simpelweg 'Transporter' genaamd, is standaard uitgerust met LED-koplampen inclusief grootlichtassistent (Light Assist) en LED-achterlichten, Keyless Start, airconditioning, 12 inch volledig digitaal instrumentarium, een 13 inch infotainmentscherm, Cruise Control, parkeersensoren achter (Park Distance Control), Lane Assist en een noodremassistent (Front Assist) met voetgangers- en fietserherkenning.

Boven de basisversie staan de Life, met een vanafprijs van € 48.640 (exclusief belasting), en de Style die start bij € 51.590 (exclusief belasting). De Life heeft standaard automatische airconditioning, 6-voudig verstelbare bestuurders- en bijrijdersstoelen met armleuningen en parkeersensoren voor en achter, inclusief een achteruitrijcamera. De Style doet zijn naam eer aan met onder andere 16 inch lichtmetalen velgen, bumpers en spiegels in carrosseriekleur, stijlvol verlichte instaplijsten, Side Assist, Lane Assist en adaptive cruise control.

Bulli

Het topmodel in het gamma van de e-Transporter is zoals gebruikelijk de Bulli, die er is vanaf € 53.840 (exclusief belasting), met IQ.LIGHT LED matrix koplampen, hoogglans zwarte accenten in de grille en LED-achterlichten met een exclusieve signatuur, wat bijdraagt aan zijn herkenbaarheid en stijl. Voor extra comfort is de e-Transporter als Bulli uitgerust met Climatronic climate control met twee zones, stoelverwarming, een navigatiesysteem, en een 360-graden camera (Area View) voor optimaal zicht rondom. Nieuw bij deze generatie is de e-Transporter PanAmericana, met een vanafprijs van € 52.190 (exclusief belasting). Net als zijn evenknie met dieselmotor, is de elektrische PanAmericana getooid met opvallende all-terrain elementen als generfde sideskirts en wielkasten. Luxe extra's zoals de interieurafwerking met hoogglans zwarte sierdelen, een verwarmbare voorruit, 17 inch lichtmetalen velgen, en elektrisch inklapbare spiegels met omgevingsverlichting maken het geheel compleet. Keyless Entry & Start is eveneens inbegrepen.

Maatwerk en opties

Zoals met de nieuwe Transporter het geval is, kan ook de e-Transporter worden gepersonaliseerd met functionele opties als bijrijdersstoel of bijrijdersbank (optioneel te voorzien van doorlaadfunctie), dakrails/-dragers, 230V stopcontacten, een houten- of kunststof vloer of een trekhaak (maximaal trekgewicht: 2.300 kg). Het kleurenpalet bestaat uit negen basiskleuren en is voor de uitrustingsline Transporter en Life aangevuld met meer dan 45 speciale kleuropties om te matchen met elke bedrijfsidentiteit.

Elke e-Transporter wordt standaard geleverd met 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 8 jaar / 160.000 kilometer (wettelijk verplichte) garantie op de hoogvoltaccu en tot en met 5 jaar onderhoud en APK.