De eerste elektrische modellen van Volkswagen waren futuristisch vormgegeven om te benadrukken dat het bijzondere auto's waren. Voor de ID.Polo geldt het omgekeerde: deze elektrisch aangedreven Polo moet een heel gewone uitstraling hebben. De auto oogt daarom modern en tegelijkertijd vertrouwd.

Meer ruimte

Tegelijkertijd zet Volkswagen grote stappen vooruit, zij het dat rekening wordt gehouden met de wensen van het grote publiek. Zo kiest Volkswagen voor een mix van knoppen en beeldschermen, dus niet alleen voor beeldschermen. Ook heel fijn: op het stuurwiel zijn gewone knoppen te vinden, geen aanraakgevoelige paneeltjes. De zijruiten worden ouderwets bediend met vier knoppen, geen twee plus een combinatieschakelaar.

Het dashboard en de portieren zijn bekleed met stof en dat oogt moderner en hoogwaardiger dan plastic. Alhoewel deze stof veel duurder is dan plastic, ziet Volkswagen zich hiertoe genoodzaakt omdat de Chinese concurrentie steevast stof gebruikt om kwaliteit uit te stralen. Volkswagen zou Volkswagen niet zijn als het merk er niet in was geslaagd om zelfs met bekleding van stof degelijkheid uit te laten stralen.

De ID.Polo is breder en heeft een grotere wielbasis dan de Polo met verbrandingsmotor en is daarom ook een stuk ruimer. Maar daar blijft het niet bij! Voortaan is alle techniek samengebracht onder de motorkap en daarom is de bagageruimte niet alleen heel groot, maar vooral heel diep. De elektromotor is onder een hoek geplaatst, zodat deze bij een eventueel ongeval onder de cabine schuift en er niet in. Op die manier kon worden bespaard op zware constructies en dat maakt de auto lichter en voordeliger. De keerzijde is een hoge vloer waardoor de zit relatief hoog is (of is dat een voordeel?).

„de ID.Polo is niet alleen het beste product dat Volkswagen in lange tijd heeft ontwikkeld, het is ook een serieus antwoord op de Chinese concurrentie“

Uitrusting

Bij een nieuwe auto hoort een nieuwe uitrusting. Die bestaat uit twee beeldschermen: één achter het stuurwiel en één centraal op het dashboard. Om te benadrukken dat de ID.Polo door Volkswagen in Europa wordt gebouwd met Europese onderdelen, hint de fabrikant naar het verleden. Zo is er een thema beschikbaar waarbij de klokken de layout krijgen van de Golf 1 GTI en op het centrale beeldscherm een cassettespeler wordt getoond. Wees gerust: onderhuids blijft de uitrusting modern. Er zijn camera's rondom en de ID.Polo kan zelfs via een app op de smartphone worden geparkeerd terwijl er niemand in de auto zit. Diezelfde smartphone app kan ook worden gebruikt om virtuele sleutels te maken waarmee de auto met anderen kan worden gedeeld.

Onderhuids is het gecombineerde audio-, communicatie en navigatiesysteem van Volkswagen gebaseerd op Android Automotive. Volkswagen heeft dit effectief weten te verhullen en maakt geen gebruik van Google-diensten. Het is zelfs niet mogelijk om met een Google Account in te loggen. Volkswagen heeft daarmee effectief het beste van twee werelden weten te combineren: wel een op maat gemaakt besturingssysteem voor mobiel gebruik met heel veel applicaties, niet de zorgen om privacy. Wanneer wordt gekozen voor het hoogwaardige audiosysteem, klinkt dit ook echt goed.

Nog zo'n doordacht detail: in moderne auto's worden de verplichte veiligheidssystemen aan het begin van iedere rit uitgeschakeld omdat ze te veel vals alarm geven. Volkswagen maakt het mogelijk om ze deels uit te schakelen! Zo kan ervoor worden gekozen om alleen een melding te krijgen als meer dan 10 km/u te hard wordt gereden. Indien gewenst klinkt alleen een waarschuwing bij het overschrijden van een doorgetrokken streep, niet bij een onderbroken streep. Volkswagen heeft hiermee aandacht besteed aan software die er echt toe doet en heeft zich niet laten verleiden tot futiliteiten zoals een kunstmatig motorgeluid. Het resultaat is een cabine waarin menigeen zich meteen thuisvoelt en waarin alles precies werkt zoals het hoort.

Een betaalbare elektrische auto

Een elektrische auto voor het volk moet betaalbaar zijn. Daarom stelde Volkswagen zich tot doel om de ID.Polo aan te bieden vanaf 25.000 euro. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Om deze lage prijs te kunnen realiseren zag Volkswagen zich genoodzaakt om een nieuw platform, nieuwe batterijen en een nieuwe elektromotor te ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met Audi, Seat, Cupra en Skoda is de Volkswagen-groep echter zo groot, dat alles in eigen huis kan worden ontwikkeld en niets in China hoeft te worden ingekocht.

De nieuwe batterij gebruikt LFP-techniek. Dat is niet alleen voordeliger dan het tot nu toe gebruikte NMC, maar ook veiliger en duurzamer (geen schaarse metalen, minder gevoelig voor slijtage). De "stroomverdeler" (kort door de bocht om jargon te vermijden) is van siliciumcarbide en dat voorkomt energieverlies. Vervolgens is een nieuwe elektromotor ontwikkeld. Die is minder sterk dan die van bijvoorbeeld de ID.3, maar daarom ook voordeliger, kleiner, lichter en zuiniger. Althans, in de praktijk. De testauto met 211 pk / 300 Nm sterke motor wist juist te imponeren met de prestaties!

Om alle voordelen van elektrisch rijden te benutten kan worden gereden met één pedaal. Wie het terugwinnen van energie liever overlaat aan de elektronica kan rekenen op slimme hulp. Middels camera's en radar kan de ID.Polo automatisch remmen voor bochten, rotondes, kruispunten en zelfs rode verkeerslichten. Mede daarom belooft Volkswagen dat de ID.Polo niet alleen voordelig is in aanschaf, maar ook in gebruik. Het verbruik onder gunstige weersomstandigheden, maar met een vlotte rijstijl, kwam uit op een keurige 14.3 kWh per 100 km.

Weggedrag

De ID.Polo is een traditionele hatchback en dus begint Volkswagen al met een voorsprong op de vele concurrerende SUV's. De ID.Polo is lager dan een SUV en daardoor merkbaar stabieler en dynamischer. Om het hoge gewicht van de accu's te verhullen kiest Volkswagen voor een geavanceerd onderstel met een dynamische fijnregeling. Om aan te geven hoe levendig de ID.Polo is: de Cupra Raval staat op exact hetzelfde onderstel met dezelfde besturing. En dat merk heeft een naam hoog te houden als het om een goed weggedrag gaat!

Uiteindelijk is er op één punt merkbaar bezuinigd: de geluidsisolatie. Op hoge snelheid en op slecht wegdek zijn er veel meer rijgeluiden hoorbaar dan in andere elektrische auto's in dit segment. In de stad is de ID.Polo juist stil en wendbaar. De ID.Polo betekent daarom een enorme stap vooruit voor het gewone volk.

Conclusie

Volkswagen heeft zijn huiswerk goed gemaakt. Het merk heeft heel goed gekeken naar wat de gewone man/vrouw zoekt in een compacte elektrische auto. De ID.Polo is daarom op de eerste plaats een gewone auto met een vertrouwde naam en tijdloze vormgeving. Doordat Volkswagen de moeite heeft genomen om een compleet nieuw platform te ontwikkelen, benut de ID.Polo alle voordelen van elektrisch rijden. Daartoe behoort ook een zee aan ruimte omdat een elektromotor veel minder ruimte inneemt dan een verbrandingsmotor.

Waar dat zinvol is, kiest Volkswagen voor oplossingen met software. Daarbij heeft Volkswagen geleerd van fouten uit het verleden. De nieuwe software staat op een solide basis en de ontwikkelaars hebben aandacht besteed aan zaken die ertoe doen, terwijl ze zich niet hebben laten verleiden tot het ontwikkelen van zinloze extra's. Zo garandeert de ID.Polo de privacy en gaat de auto langer mee. De veiligheidsvoorzieningen zijn deels uit te schakelen, waardoor vals alarm wordt verminderd en de systemen echt zinvol zijn.

Ondanks al deze kwaliteiten is de Volkswagen ID.Polo ook nog eens heel betaalbare elektrische auto. Kortom: de ID.Polo is niet alleen het beste product dat Volkswagen in lange tijd heeft ontwikkeld, het is ook een serieus antwoord op de Chinese concurrentie. Om het nog duidelijker te zeggen: de Volkswagen ID.Polo is de verstandigste elektrische auto in zijn soort.