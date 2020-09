Volkswagen toont interieur ID.4

4 september 2020 | De nadruk op ruimte, een puristisch ontwerp, bijzonder functionele verlichting en duurzame bekledingsmaterialen: dat zijn de kenmerken van het interieur van de nieuwe ID.4 dat Volkswagen vandaag heeft onthuld. De gehele Volkswagen ID.4 wordt vóór eind september 2020 onthuld.

De lancering van de ID.4 nadert met rasse schreden. De eerste exemplaren worden nog voor het einde van dit jaar afgeleverd. De ID.4 van Volkswagen gaat in de toekomst deel uitmaken van het wereldwijd groeiende segment van de compacte SUV's. Deze e-SUV gaat niet alleen in Europa geproduceerd en verkocht worden, maar ook in China en later in de Verenigde Staten. Ten opzichte van vergelijkbare Volkswagen-modellen met een conventionele aandrijflijn beschikt de ID.4 over een compleet ander interieurconcept, omdat de compacte elektro-aandrijving resulteert in een riante hoeveelheid ruimte.

Grote deuropeningen (met verzonken portiergrepen voor een elektrische ontgrendeling) en een hoge zitpositie geven de ID.4 typerende SUV-eigenschappen, terwijl de achterbank evenveel ruimte biedt als een conventionele SUV uit een hoger segment. Ook is er veel ruimte voor bagage, met een kofferbakinhoud van 543 liter, zelfs met de rugleuningen van de achterbank nog rechtop.

Het interieurontwerp van de ID.4 onderstreept het gevoel van ruimte: net als het exterieur oogt het binnenste van de ID.4 vloeiend en licht, met een focus op maximale functionaliteit. Het dashboard lijkt te zweven, want het is niet gekoppeld aan de middenconsole, die een zelfstandig onderdeel vormt. Een groot, kantelbaar panoramadak van glas (tegen meerprijs leverbaar) biedt een onbelemmerd zicht op de hemel. Als het donker wordt, kan de achtergrondverlichting binnen het kleurenspectrum (dat 30 kleuren omvat) worden aangepast om opvallende accenten te zetten in het interieur van de auto.

ID. Light - een lichtstrip onder de voorruit - is een nieuwe functie in alle ID.-modellen. Deze technologie ondersteunt bestuurders in tal van situaties met behulp van lichteffecten in verschillende kleuren. Op deze wijze laat ID. Light aan de bestuurder zien of de aandrijflijn van de auto is ingeschakeld en of de portieren van de auto zijn ont- of vergrendeld. Het geeft ook informatie van de assistentie- en navigatiesystemen op visuele wijze weer en attendeert de bestuurder op een naderende noodstop of als er een telefoonoproep is. In combinatie met het navigatiesysteem loodst ID. Light bestuurders op eigen wijze door het verkeer: met knippersignalen wijst het systeem erop dat het raadzaam is om van rijstrook te veranderen en het systeem kan de bestuurder ook waarschuwen als zijn ID.4 zich op de verkeerde rijstrook bevindt.

De in een gelimiteerde oplage geproduceerde ID.4 1ST Max, die vanaf de marktintroductie verkrijgbaar zal zijn, beschikt over stoelen die het keurmerk van de organisatie Aktion Gesunder Rücken (AGR) dragen. Ze zijn voorzien van een aantal elektrische verstelmogelijkheden, terwijl de pneumatische lendensteunen van deze stoelen over een ingebouwde massagefunctie beschikken.

De twee toekomstige ID.4 limited edition-uitvoeringen worden geleverd met stoelbekleding die van diervrije materialen is gemaakt. Deze zijn vervaardigd van een combinatie van kunstleder en ArtVelours, een microvezelmateriaal dat voor ongeveer 20 procent uit gerecyclede PET-flessen bestaat.

