Volkswagen start productie ID.4

20 augustus 2020 | Het elektro-offensief van Volkswagen krijgt steeds meer gang, nu in het Duitse Zwickau ook de serieproductie van de ID.4, de eerste volledig elektrische SUV van het merk, is gestart. Eind september volgt de wereldpremière van de ID.4. Met de nieuwe ID. familie onderstreept Volkswagen zijn ambitie om wereldwijd marktleider te worden op het gebied van e-mobiliteit. Om dat te realiseren, investeert de Volkswagen Groep in de periode tot 2024 zo'n 33 miljard euro, waarvan 11 miljard euro voor het merk Volkswagen is bestemd, dat verwacht in 2025 zo'n 1,5 miljoen elektrische auto's te produceren.

"Met de ID.4 voegt Volkswagen een volledig elektrisch model toe aan het programma van compacte SUV's, 's werelds grootste groeisegment", aldus Ralf Brandstätter, CEO van het merk Volkswagen. "Na de ID.3 is dit het tweede model dat gebaseerd is op het modulaire platform voor elektrische auto's (MEB). De komende jaren wordt de auto gebouwd en verkocht in Europa, China en later ook de Verenigde Staten. Zo zetten we het MEB-platform wereldwijd in en leggen we de economische basis voor het succes van onze ID. Family."

De fabriek in Zwickau speelt een sleutelrol in de systematische omschakeling naar e-mobiliteit. Voor het eerst wordt een grote autofabriek volledig omgebouwd naar e-mobiliteit, waarmee zo'n 1,2 miljard euro aan investeringen gemoeid is. Alle werkzaamheden worden naar verwachting dit jaar afgerond. In 2021, het eerste volledige productiejaar als EV-fabriek, moeten zo'n 300.000 elektrische auto's op MEB-basis de fabriek in Zwickau verlaten. Daarmee moet deze fabriek de grootste EV-fabriek van Europa worden en een pioniersrol vervullen in de transformatie van het wereldwijde productienetwerk van Volkswagen. De voorbereidingen voor de wereldwijde fabricage van de elektrische SUV zijn eveneens in volle gang. De pre-productie van de ID.4 is al gestart in de Anting-fabriek in China, terwijl de ID.4-productie in de Amerikaanse fabriek te Chattanooga in 2022 zal starten.

Met zijn lage luchtweerstandcoëfficiënt van 0,28 en modulaire accusysteem kan de Volkswagen ID.4 in theorie meer dan 500 kilometer afleggen volgens de WLTP-cyclus. De SUV wordt in eerste instantie op de markt gebracht met achterwielaandrijving, terwijl later elektrische vierwielaandrijving wordt toegevoegd. De accu is in de sandwichconstructie onder de auto geplaatst om een optimaal, laag zwaartepunt te creëren voor maximale rijdynamiek. Zoals alle modellen die gebaseerd zijn op de nieuwe Modular Electrification Toolkit (MEB) moet de ID.4 veel binnenruimte bieden dankzij zijn compacte elektrische aandrijvingstechnologie. Het dashboard van de emissievrije SUV is op logische wijze ingedeeld en in hoge mate gedigitaliseerd; de bediening vindt grotendeels plaats via aanraakvlakken en spraakbesturing.

Elektrische SUV van Volkswagen heet ID.4

3 maart 2020

Volkswagen introduceert I.D. Crozz II

11 september 2017

VW toont I.D. CROZZ Concept

18 april 2017