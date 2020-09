Volkswagen introduceert ID.4

23 september 2020 | Volkswagen introduceert de ID.4. De eerste exemplaren van de nieuwe ID.4 gaan naar verwachting dit jaar al in Nederland de weg op, de prijzen worden voorafgaand aan de marktintroductie bekendgemaakt. De Volkswagen ID.4 is 4,58 meter lang. Zijn krachtige lijnvoering zorgt voor een robuuste SUV-uitstraling. Tegelijkertijd is hij zeer gestroomlijnd (Cw: 0,28). Dat zit hem ook in de details. Zo werken de achterlichtunits samen met de achterspoiler aan een optimale airflow. De familieband met de ID.3 komt naar voren in de karakteristieke koplampen en het ontbreken van een grille. De ID.4 is er ook met IQ.Light LED matrixkoplampen die de bestuurder dankzij speciale lenstechnologie welkom kunnen heten. Ook 3D LED-achterlichtunits zijn leverbaar. Deze kunnen de bestuurder ook verwelkomen of 'uitzwaaien'.

Vooral dankzij de wielbasis van 2,77 meter biedt de ID.4 de binnenruimte van een SUV uit een hogere klasse. Deze 'open space', die overigens alle ID.-modellen kenmerkt, krijgt een extra dimensie dankzij het grote glazen panoramadak (standaard op ID.4 1ST Max). Ook de flexibel in te delen middenconsole, die los staat van het dashboard, draagt bij aan de opgeruimde uitstraling van het interieur.

De ID.4 heeft een flexibel in te delen bagageruimte. De inhoud ervan varieert van 543-1.575 liter. Met de Easy Open & Close-achterklep volstaat een voetbeweging om de achterklep te openen. Het maximale trekgewicht (geremd) van de ID.4 bedraagt 1.000 kg.

Op het dashboard van de ID.4 zijn nagenoeg geen knoppen of schakelaars te vinden. Alle belangrijke informatie wordt weergegeven op een compact display dat via het multifunctionele stuur is te bedienen. Met de grote tuimelschakelaar rechts van het display is de rijmodus te selecteren en via een centraal touchdisplay (10 of 12 inch) zijn navigatie-, telefoon- en multimediafuncties te bedienen. De spraakbedieningsfunctie is te activeren door een commando te beginnen met 'Hallo ID.'. Het standaard ID.Light maakt gebruik van een smalle lichtstrip onder de voorruit. Dit systeem ondersteunt de bestuurder met lichteffecten bij situaties zoals afslaan of remmen. Het augmented reality head-up display (standaard in de ID.4 1ST Max) projecteert pijlen en andere graphics zodanig op de vooruit dat ze opgaan in de omgeving van de auto.

Het Discover Pro navigatiesysteem heeft natural voice control én Online Voice Control. Zo is informatie uit de Cloud op te roepen. Door 'Hallo ID, waar is de dichtstbijzijnde ijssalon' uit te spreken, start de navigatie. Met app connect is streaming via smartphones mogelijk. Elk type smartphone is dankzij Mirrorlink, Android Auto en Apple CarPlay te koppelen en in de ID.4 te gebruiken. We Connect Start koppelt smartphones zelfs aan de infrastructuur. Er is dan toegang tot real-time verkeersinformatie en de dichtstbijzijnde laadstations worden weergeven. Met de gratis We Connect ID. app zijn diverse autofuncties op afstand te monitoren en te bedienen.

Het IQ.Drive bundelt diverse assistentiesystemen. Standaard in de 1ST Editions zijn bijvoorbeeld Lane Assist, Park Distance Control én een geïntegreerd automatisch parkeersysteem. In Emergency Braking Front Assist is naast de uitwijk-assistent een automatische remfunctie inbegrepen, die in actie komt als tegemoetkomend verkeer bij het afslaan voor gevaar kan zorgen. Ook de 'stop & go' adaptive cruise control met snelheidsbegrenzer behoort tot het standaardpakket van de 1ST. Dit systeem kan op basis van navigatiedata en verkeerstekens automatisch de snelheid aanpassen bij bijvoorbeeld rotondes, bochten, aanduidingen van de bebouwde kom, etcetera. De Eco Assistance-functie geeft de bestuurder een seintje als het vanuit efficiency-oogpunt handig is het 'gaspedaal' los te laten. In de ID.4 1ST Max is Travel Assist ook standaard. Dit systeem houdt de auto tussen de wegmarkeringen én zorgt voor voldoende afstand tot voorliggers. Bij rijbaanwisselingen waarschuwt het voor mogelijk gevaar. Als de bestuurder het stuur niet vast heeft, geeft Travel Assist waarschuwingen. Als de bestuurder niet reageert, volgt eventueel een automatische remactie (tot stilstand).

Alle intelligente functies worden aangestuurd door een nieuw elektronica-platform. Dankzij mobiele updates wordt het aantal slimme functies steeds verder uitgebreid.

De ID.4 beschikt over een permanent excited synchroon elektromotor (PSM), die via een eentraps versnellingsbak de achterwielen aandrijft. In de ID.4 1ST-modellen is hij goed voor 150 kW/204 pk en een direct beschikbaar koppel van 310 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u duurt 8,5 seconden en de topsnelheid is begrensd op 160 km/u. Later volgt een versie met nog meer power en vierwielaandrijving. De centraal en laag geplaatste lithium-ion accu draagt bij aan een optimale gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt. Zowel het comfort als de dynamiek profiteert hiervan. Dankzij de ruime bodemvrijheid (21 cm) is de ID.4 ook in licht terrein op zijn gemak. De draaicirkel is dankzij de achterwielaandrijving opmerkelijk klein: 10,4 meter.

Het lithium-ion batterijpakket weegt 493 kg en heeft een capaciteit van 77 kWh. Hiermee is een actieradius van 520* kilometer haalbaar. Volkswagen garandeert dat na 8 jaar of 160.000 km nog altijd 70% van de oorspronkelijke capaciteit beschikbaar is. De bestuurder van een ID.4 heeft keuze uit diverse energieterugwinmodi. In 'B' van brake fungeert de elektromotor als generator die de batterij voedt. Veel dagelijkse remacties worden uitgevoerd door de elektromotor alleen.

De accu is met 125 kW te laden. Bij een snellader volstaat een half uur om bij te laden voor een actieradius van 320 kilometer. Via de Volkswagen dealer zijn laadoplossingen op maat beschikbaar.

De levering van de ID.4 start met de ID.4 1ST en ID 4 1ST Max limited editions. De ID.4 1ST heeft standaard 20 inch lichtmetalen velgen en het Exterieur Style-pakket. Stoelen, voorruit en stuurwiel (met 1ST-logo) zijn verwarmd en ambienteverlichting (30 kleuren) en RVS-pedalen met Play & Pause-design zijn standaard. Dat geldt ook voor een achteruitrijcamera, twee zone Climatronic airconditioning, het Discover Pro navigatiesysteem en 4 USB-poorten. Front Assist, 'stop&go' Adaptive cruise control en Lane Assist dragen bij aan veiligheid van hoog niveau.

De ID.4 1ST Max heeft alle genoemde features en daarbij LED matrixkoplampen, 3D LED-achterlichten, 21 inch lichtmetalen velgen, progressive steering en adaptive chassis control (DCC) en een elektrisch bediende achterklep. Blikvangers in het interieur zijn elektrisch verstelbare stoelen, akoestisch glas en het glazen panoramadak. De Climatronic airconditioning (3 zones) zorgt voor een optimaal interieurklimaat. Ten slotte zijn ook het augmented reality head-up display, 12 inch centraal touchscreen, de Comfort smartphone-interface, Travel Assist, Side Assist en Emergency Assist standaard op de ID.4 1ST Max.

Elke Volkswagen ID.4 heeft standaard 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu óf maximaal 160.000 kilometer. Daarnaast zullen alle in Nederland geleverde ID.4 modellen inclusief tot 8 jaar onderhoud worden geleverd.

