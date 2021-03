Volkswagen ID.4 nu ook met 52 kWh accupakket

Volkswagen ID.4

4 maart 2021 | Volkswagen breidt de ID.4-familie uit. De 100% elektrische SUV is er nu ook met een 52 kWh-accupakket dat goed is voor een theoretische actieradius van 344 km. Volkswagen levert dit accupakket in twee nieuwe uitvoeringen van de ID.4, de City en Style, met een keuze uit twee vermogensversies. Net als elke ID.4 bieden ze volop ruimte én zijn ze geschikt om aanhangers tot 1.000 kg te trekken. De ID.4 City is er vanaf 40.690 euro, de luxere Style start bij 44.990 euro.

