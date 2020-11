Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 nog dit jaar leverbaar

12 november 2020 | Volkswagen start nog dit jaar met de levering van de geheel elektrische ID.4 in Nederland. Het gaat daarbij om een gelimiteerd aantal van de exclusieve 1ST Edition-modellen. Dat betekent dat een beperkt aantal Nederlandse klanten nog dit jaar kan genieten van de eerste elektrisch aangedreven SUV van Volkswagen. Vijf jaar lang slechts 8% fiscale bijtelling is daarbij de kers op de taart. Nederland is naast Duitsland het enige land waar de ID.4 nog dit jaar leverbaar wordt. Zo krijgt het succes van de ID.3, die in oktober 2020 de bestverkochte auto van Nederland was, een snel en passend vervolg.

