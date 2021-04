Volkswagen ID.4 is World Car of the Year 2021

21 april 2021 | De 'World Car of the Year 2021' is een Volkswagen geworden. Tijdens de internationale World Car Awards verkiezing overtuigde de volledig elektrische ID.4 in een sterk veld van internationale concurrenten. Meer dan 90 internationale autojournalisten uit 24 landen beoordeelden de allerbeste auto-innovaties op de wereldwijde automarkt.

"We zijn bijzonder blij dat onze ID.4 is uitgeroepen tot World Car of the Year," aldus Ralf Brandstätter, CEO van Volkswagen. "Niet alleen omdat het één van de belangrijkste autoprijzen ter wereld is, maar ook omdat de jury hiermee erkenning heeft getoond voor een geweldig concept en een geweldig team. Het eerste ID.-model voor Europa, China en de VS zorgt ervoor dat ons elektrificatieoffensief over de hele wereld wordt uitgerold. Een auto die overtuigt, een geweldig concept én de onderscheiding World Car of the Year? Dat gaat bij ons perfect samen!"

Alleen auto's waarvan minimaal 10.000 stuks per jaar worden geproduceerd en die op ten minste twee continenten worden aangeboden, komen in aanmerking voor de World Car of the Year onderscheiding. "We zijn erin geslaagd een auto te bouwen die de omschakeling naar e-mobiliteit in 's werelds belangrijkste klasse, die van de compacte SUV's, vaart geeft en die tegelijkertijd een uitstekende dagelijkse bruikbaarheid biedt," zegt Thomas Ulbrich, bestuurslidvoor ontwikkeling bij Volkswagen. "Met de ID.4, de ID.3 en de toekomstige ID.-modellen maken we innovatieve elektromobiliteit bereikbaar voor iedereen in de volumemarkt."

De jury prees het duurzame karakter -en de vele baanbrekende eigenschappen van de ID.4. Zo is bijvoorbeeld een augmented reality head-up display optioneel verkrijgbaar. Dit systeem projecteert belangrijke informatie op de voorruit, zoals richtingspijlen van het navigatiesysteem. Wanneer Adaptive Cruise Control (ACC) of het optionele Travel Assist actief is, wordt het voertuig dat vóór de ID. 4 rijdt vanaf een bepaalde snelheid uitgelicht met een lichtgevende markering in het head-up display, om zo de nodige afstand te kunnen bewaren.

Ook op het gebied van digitalisering zet de ID.4 nieuwe stappen. Zo kan de auto regelmatig updates en nieuwe functies 'over the air' ontvangen. Volkswagen is de eerste aanbieder in het volumesegment die dit vanaf de zomer gaat aanbieden. De auto is en blijft met deze digitale techniek altijd up-to-date.

Eerdere World Car Award-winnaars van Volkswagen:

2009: Golf (World Car of the Year)

2010: Polo (World Car of the Year)

2011: up! (World Car of the Year)

2013: Golf (World Car of the Year)

2021: ID.4 (World Car of the Year)

