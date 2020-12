Volkswagen ID.4 arriveert in Nederland

9 december 2020 | Vanaf deze week arriveren de eerste Volkswagens ID.4 bij de Nederlandse dealers, en nog deze maand gaan ze de weg op. Daarmee introduceert Volkswagen in minder dan een jaar tijd twee belangrijke, volledig elektrische modellen. Eerder dit jaar debuteerde de compacte ID.3 al; nu is het de beurt aan Volkswagen's allereerste volledig elektrische SUV. Deze ID.4 maakt in eerste instantie zijn opwachting als ID.4 1ST en ID.4 1ST Max. Op korte termijn maakt Volkswagen de prijzen van de reguliere ID.4-uitvoeringen bekend.

De eerste Volkswagens ID.4 kwamen deze week zowel per spoor als over de weg aan in Nederland, en worden de komende dagen centraal vanuit Volkswagen Nederland in Leusden naar de dealers getransporteerd. Daarmee zijn Nederland en Duitsland de eerste landen waar de elektrische SUV van Volkswagen nog dit jaar aan klanten wordt uitgeleverd. Overigens blijft de beschikbaarheid van de ID.4 op termijn niet beperkt tot Europa alleen. Ook in landen als de VS en China gaat de ID.4 zijn opwachting maken, waarmee het met recht een wereldauto is.

Als lid van de ID. family van Volkswagen, waartoe ook de ID.3 behoort, maakt de nieuwe ID.4 deel uit van de enorme elektrificatiestrategie van de Volkswagen Groep als geheel. Met een geheel nieuwe range aan elektrische auto's en de opmaat naar een volledig CO2-neutrale autoproductie, inclusief de ontwikkeling van een auto, de processen bij toeleveranciers en de productie, lifecycle en uiteindelijk de recycling ervan, hanteert de Volkswagen Groep de 'Way to Zero' strategie als leidraad om in 2050 een volledig CO2-neutrale onderneming te zijn.

