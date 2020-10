Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 1st kost 47.340 euro

7 oktober 2020 | De ID.4, Volkswagen's eerste elektrisch aangedreven SUV, is binnenkort verkrijgbaar in Nederland. In eerste instantie is de ID.4 er als 1ST-uitvoering en als 1ST Max. Beide uitvoeringen hebben een 77 kWh accupakket, dat goed is voor een actieradius van 501 km. De ID.4 1ST is per direct te bestellen, vanaf 47.340 euro.

