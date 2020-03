Volkswagen ID.4

Elektrische SUV van Volkswagen heet ID.4

3 maart 2020 | De ID.4, de eerste elektrische SUV van Volkswagen, is in aantocht. De laatste versie van het prototype is vandaag gepresenteerd, en de onthulling van de productieversie volgt later dit jaar. De ID.4, die voorkomt uit studiemodel ID.CROZZ, is de eerste elektrisch aangedreven compacte SUV van Volkswagen. Hij maakt net als de ID.3 gebruik van het modulaire MEB-platform dat Volkswagen speciaal voor elektrische modellen heeft ontwikkeld.

