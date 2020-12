Alle versies Volkswagen ID.4 nu te bestellen

18 december 2020 | Volkswagen maakt de prijzen en specificaties bekend van de reguliere versies van de nieuwe ID.4. Deze eerste volledig elektrische SUV van Volkswagen was al leverbaar als exclusieve 1ST, waarvan de eerste exemplaren nog dit jaar worden geleverd aan Nederlandse klanten. De vraag naar de introductieversies is zo groot dat de reguliere uitvoeringen van de ID.4 ook per direct bestelbaar zijn.

Deze nieuwe ID.4-uitvoeringen zijn te bestellen volgens een nieuw configuratieproces. In vier stappen is de ID.4 daarmee naar wens samen te stellen. Stap 1 is de keuze uit één van de twee beschikbare accupakketten (52kWh of 77kWh) en het gewenste uitrustingsniveau, via zes volledig voorgespecificeerde uitvoeringen: City, Life, Business, Family, Tech en Max, waarbij de Max het meest volledig is uitgerust. In stap 2 wordt het gewenste interieur gekozen. Vervolgens kan in stap 3 het exterieur verder naar eigen smaak worden samengesteld op basis van kleur, velgen en desgewenst het Exterieur Style Pakket. Bij de laatste stap worden eventueel nog een trekhaak, warmtepomp en accessoires geselecteerd.

De reguliere line-up van de ID.4 bestaat uit zes voorgespecificeerde uitvoeringen. Omdat het City basismodel (met 52kWh accupakket) begin volgend jaar beschikbaar komt, staat de ID.4 Life (met 77 kWh accupakket) nu aan de basis van het gamma. Die is er vanaf € 47.290 en is onder meer voorzien van LED-koplampverlichting, 19 inch lichtmetalen velgen 'Hamar', het navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Pro' met 10 inch (25,4 cm) display en spraakbediening (Natural Voice Control), automatische airconditioning (twee zones), sfeerverlichting (tien kleuren) en verwarming van stuur en voorstoelen. Dankzij een ingebouwde simkaart, We Connect Start en draadloze App Connect (o.a. Apple Carplay en Android Auto) is de ID.4 100% connected. Hij staat bovendien bol van de veiligheidsvoorzieningen. Voorbeelden zijn verkeerstekenherkenning, Lane Assist, Park Distance control en Adaptive (Predictive) Cruise control.

Volgende in de rij is de ID.4 Business (vanaf € 51.240), waarmee Volkswagen met name appelleert aan de wensen van de zakelijke klant. Bovenop de Life is de Business onder meer uitgerust met een achteruitrijcamera, Keyless Access, diefstalalarm en Pre-Crash, de proactieve inzittendenbescherming. Het interieur is afgewerkt met ArtVelours en kunstleder en de sfeerverlichting is in dertig verschillende kleuren instelbaar. Vanbuiten onderscheidt hij zich onder meer met zijn LED Matrix-verlichting (IQ. Light) inclusief Dynamic Light Assist, verlichte portiergrepen, de karakteristieke LED-strip tussen de koplampen en opvallende 3D LED-achterlichten met animatie. De zijruiten en achterruit zijn 65% getint.

De ID.4 Family (vanaf € 52.440) is met name bedoeld voor kopers die vaak met het gezin op pad zijn. Die biedt aanvullend op de Business een panoramisch glazen dak, geluiddempende zijruiten vóór, 3-zone Climatronic met een apart bedieningspaneel achter en een variabel in te delen bagageruimte.

De ID.4 Tech voegt een waslijst aan technische voorzieningen toe. Hij is er vanaf € 55.640 en biedt bovenop de Family onder meer Travel Assist (wat gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk maakt), Side Assist, een 360 graden camera (Area View) en een elektrisch bedienbare 'Easy open & Close' achterklep. De Ergo-Active voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar, hebben een in lengte instelbaar zitvlak en hebben een lendensteun met massagefunctie. De ID.4 Tech is ook standaard voorzien van het Multimedia Pakket Plus met het navigatiesysteem 'Discover Max' met 12 inch touchscreen en het innovatieve head-up display met Augmented Reality.

Aan de top van het gamma staat de ID.4 Max, die aanvullend op de Tech onder meer voorziet in Top-sport voorstoelen in ArtVelours mét geïntegreerde hoofdsteunen. Ook heeft hij het Sport Pakket Plus met Dynamic Chassis Control en Progressive Steering. Deze uitvoering is standaard voorzien van een warmtepomp om de actieradius verder te vergroten. De vanafprijs van de ID.4 Max bedraagt € 60.420.

Tenslotte kunnen ID.4-rijders hun elektrische SUV bestellen met 20 inch 'Drammen' (€ 484) of 21 inch 'Narvik' (€ 967) lichtmetalen velgen. Voor € 630 is de ID.4 te configureren met een Exterieur Style Pakket dat bestaat uit een in zwart uitgevoerd dak, een sierstrip op de voorbumper en een 'Katana Silver' diffusor. De daklijsten, C-stijl én dakrails zijn afgewerkt in 'Silver'. Metallic lak kost € 795 en de inklapbare trekhaak € 868. De warmtepomp voor het optimaliseren van de actieradius heeft een meerprijs van € 1.258.

De nieuwe voorgeconfigureerde ID.4-uitvoeringen met 77kWh accu (theoretische actieradius: 521 km) zijn per direct te configureren en te bestellen, en zijn leverbaar vanaf medio maart 2021. Begin 2021 wordt het ID.4-gamma aan de onderkant verder uitgebreid met de ID.4 City met 52kWh accu en een actieradius van max. 340 km (in theorie). Medio april volgt het topmodel, een vierwielaangedreven ID.4.

Elke Volkswagen ID.4 wordt standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie en 8 jaar garantie op het accupakket (max. 160.000 km). Bovendien is het onderhoud tot 8 jaar (exclusief slijtage delen) inbegrepen.

