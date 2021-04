5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.4

20 april 2021 | De nieuwe Volkswagen ID.4 heeft indruk gemaakt bij Euro NCAP. De eerste honderd procent elektrische SUV van het merk is bekroond met vijf sterren, de maximaal haalbare score. Het onafhankelijke veiligheidsinstituut gaf de ID.4 zeer goede beoordelingen op alle criteria; zowel voor de bescherming van volwassen inzittenden, kinderen als onbeschermde weggebruikers. De ID.4scoort ook met zijn arsenaal aan hulpsystemen.

De beoordeling van de bescherming van inzittenden voor volwassenen is onder meer gebaseerd op frontale, zijdelingse botsingen en whiplashtests. Op basis van de crashtests en de snelheid waarmee de inzittenden kunnen worden bevrijd, haalde de ID.4 een score van 93 procent van het totale aantal beoordelingspunten voor de bestuurder en volwassen passagiers. Bij kinderen behaalde de compacte SUV een resultaat van 89 procent.

De beoordeling van Euro NCAP is gebaseerd op drie belangrijke aspecten. Naast de bescherming die kinderbeveiligingssystemen bieden bij een frontale of zijdelingse aanrijding, lag de focus ook op de mogelijkheden voor het installeren van kinderzitjes van verschillende afmetingen en de uitrusting die een voertuig biedt.

Naast de bescherming van inzittenden, onderzoekt Euro NCAP ook hoe goed automatische noodremsystemen (AEB) kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers kunnen beschermen. De onderzoekers hechten ook veel waarde aan andere standaard aanwezige assistentiesystemen. Positief: alle versies van de ID.4 hebben het 'Lane Assist' waarschuwingssysteem voor het wisselen van rijstrook en het 'Front Assist' noodremsysteem aan boord. In de ID.4 behoort ook een zogenaamde Center-Airbag voor de voorstoelen tot de uitrusting. Deze veiligheidsfeature kan bij een aanrijding van opzij helpen om hoofdcontact tussen de bestuurder en de voorpassagier te verminderen of in het beste geval te voorkomen.

Een andere technologie die elke ID.4 standaard heeft is Car2X. Met deze verkeerswaarschuwingsfunctie geeft de Volkswagen door middel van WLANp automatisch kritieke situaties door aan andere voertuigen of aan de verkeersinfrastructuur. Euro NCAP bekroonde de innovatieve Car2X-gevarenwaarschuwingsfunctie vorig jaar al met de Advanced Award.

Met 85 procent van de hoogst haalbare score deed de volledig elektrische SUV van Volkswagen het erg goed in de rubriek 'Safety Assist'. Daarnaast behaalde hij 76 procent voor de bescherming van voetgangers en fietsers.

