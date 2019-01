Toyota onthult nieuwe Supra

14 januari 2019 | Toyota onthult op de North American International Auto Show (NAIAS) 2019 in Detroit de volledig nieuwe Toyota GR Supra, de vijfde generatie van Toyota's legendarische sportauto en het eerste GR-model dat geproduceerd wordt door Toyota GAZOO Racing en wereldwijd leverbaar is. De nieuwe Toyota GR Supra is uitgerust met een voorin geplaatste zescilinder lijnmotor met 250 kW / 340 pk en achterwielaandrijving. Het maximale koppel bedraagt 500 Nm bij 1.600-4.500 toeren per minuut. De eerste leveringen aan klanten beginnen in oktober 2019 met keus uit twee uitvoeringen, de Legend en Legend Premium. De prijzen starten bij 81.995 euro en online reserveren kan vanaf vandaag op Toyota.nl.

Toyota's raceteam Toyota GAZOO Racing was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Toyota GR Supra, met name wat de rijeigenschappen betreft. De GR Supra is uitgebreid getest op de Nürburgring. Om er absoluut zeker van te kunnen zijn dat de GR Supra doet wat hij belooft, voelde aan het einde van de ontwikkelingsfase niemand minder dan Toyota topman en Master Driver Akio Toyoda de sportauto aan de tand op dit Duitse circuit. Pas na zijn goedkeuring werd groen licht gegeven. De GR Supra wordt door Toyota GAZOO Racing geproduceerd in Graz, Oostenrijk.

De Toyota GR Supra is overduidelijk een Supra. Het design aan de voor- en achterzijde en vooral de vorm van de geïntegreerde achterspoiler doen denken aan de vierde generatie Supra terwijl de langgerekte motorkap, het compacte passagierscompartiment en het 'double-bubble'-dak verwijzen naar de Toyota 2000GT. De overeenkomsten met eerdere generaties Supra gaan verder dan alleen het design. Traditiegetrouw rust Toyota de nieuwe GR Supra uit met een voorin geplaatste zescilinder lijnmotor en achterwielophanging, de lay-out van een klassieke sportauto.

Het designthema 'Condensed Extreme' van de GR Supra refereert aan de drie basiselementen van Toyota's nieuwe sportauto, namelijk een korte wielbasis, forse wielen en een grote spoorbreedte. Opmerkelijk is dat de wielbasis korter is dan die van de Toyota GT86 en zijn de wielen groter. Het design levert een bijdrage aan de optimale neer- en opwaartse kracht van de GR Supra evenals zijn perfecte gewichtsverdeling van 50/50. Een voorbeeld is het 'double bubble'-dak dat de wind beter geleid dan een regulier dak zonder dat hoofdruimte verloren gaat.

De neus van de GR Supra is geïnspireerd op die van de vierde generatie Supra, die mede bekend is geworden vanwege zijn glansrol in de filmreeks 'The Fast and the Furious' en het computerspel Gran Turismo. De prominente grille wordt geflankeerd door grote luchtinlaten die essentieel zijn voor de koeling van de sterke zescilinder lijnmotor. De onderscheidend gevormde koplampunits tellen zes LED-armaturen en bevatten ook de richtingaanwijzers en dagrijverlichting. De motorkap is lang en laag. Daardoor ziet de GR Supra eruit als een pure sportauto met een dynamisch silhouet. De zwart gelakte A-stijlen van de carrosserie en zijlijnen van het aflopende dak benadrukken hoe compact de op de bestuurder gerichte cockpit van de GR Supra is. Toyota rust de Europese versie van de GR Supra uit met speciale lichtgewicht en ultrasterke 19-inch gesmede lichtmetalen wielen.

Ook de achterzijde van de GR Supra is dusdanig vormgegeven dat-ie een positieve bijdrage levert aan de stroomlijn. Een voorbeeld is de geïntegreerde spoiler die opwaartse lift onderdrukt. De achterlichtunits zijn eenvoudig qua opzet. De centraal in de zwarte diffuser gemonteerde mist- en achteruitrijverlichting met LED's geeft de achterzijde desondanks een heel onderscheidende look. Twee vuistdikke uitlaatpijpen laten er geen misverstand over bestaan dat de GR Supra het sportiefste Toyota productiemodel sinds jaren is. Toyota levert de GR Supra met de keuze uit acht carrosseriekleuren waaronder opvallende lakken als rood, geel en blauw. De nieuwe kleur 'Matt Storm Gray' is exclusief verkrijgbaar op een speciale editie van de GR Supra, de A90 Edition. Deze uitvoering is in Europa al uitverkocht. De metaalkleurige lak is een verwijzing naar de eveneens metaalkleurige Toyota FT-1, de spectaculaire conceptcar uit 2014 die een voorbode was van de nu gepresenteerde GR Supra. Verantwoordelijk voor het design is Toyota's designstudio CALTY in Californië, Amerika.

Het slanke dashboard is voor een extra goed zicht op de weg laag gepositioneerd. En voor een snelle bediening zitten de belangrijkste functies onder handbereik. De portierbekleding en zijkanten van de middenconsole zijn uitgerust met zachte kniebeschermers. Voor de vorm hiervan hebben de designers gebruikgemaakt van de race-ervaring van Toyota GAZOO Racing. Het met leder beklede 3-spaaks sportstuur met schakelpaddles biedt excellente grip en is voorzien van verschillende bedieningsfuncties. De bestuurder beschikt verder over een Head-Up Display zodat hij zijn ogen te allen tijde op de weg kan houden. De toerenteller met 3D-effect bevindt zich centraal in het 8,8-inch hogedefinitie-instrumentarium en daarmee recht voor de bestuurder. De digitale weergave van de snelheid is links te vinden. Aan de rechterkant worden navigatie en infotainment getoond.

Het kloppend hart van de GR Supra is een 3,0-liter zescilinder lijnmotor met een vermogen van 250 kW / 340 pk en een maximaal koppel van 500 Nm. De motor is voorzien van een twin-scroll turbocharger, high-precision direct fuel injection en Variable Valve Control. De motor is gekoppeld aan een 8-traps automatische transmissie met extra korte schakelwegen wanneer in lagere versnellingen gereden wordt. Indien gewenst kan de bestuurder ook schakelen met paddles achter het sportstuur. De rijstanden waaruit de bestuurder kan kiezen, zijn Normal en Sport. In deze laatste stand worden het motorgeluid, de schakelwegen en de demping sportiever. Een speciale Launch Control-functie maakt het mogelijk om vanuit stilstand met maximale tractie te accelereren; in 4,3 seconden sprint de GR Supra naar de 100 km/uur. Vehicle Stability Control (VSC) is uitgerust met een speciale track-stand. Hiermee wordt de invloed van het systeem gereduceerd. De bestuurder heeft hierdoor zelf meer controle over de prestaties van de GR Supra.

Toyota rust alle Europese versies van de GR Supra uit met een actief gestuurd differentieel dat functioneert tijdens zowel accelereren als remmen. Een ECU (Electronic Control Unit) monitort een breed spectrum aan input, waaronder de besturing, de mate van gasgeven en remmen, de snelheid waarmee gereden wordt en de rotatiebeweging van de auto om zijn hoogte-as en de dwarskracht op de auto ('yaw rate'). Het differentieel claimt voordelen op het gebied van stabiliteit en efficiency op het moment dat de banden tegen hun prestatielimiet zitten..

Toyota levert de nieuwe GR Supra als Legend en Legend Premium. De standaarduitrusting omvat onder andere een actief gestuurd differentieel, Adaptive Variable Suspension en 19-inch gesmede lichtmetalen wielen. Het sportstuur is met leder bekleed en de zescilinder lijnmotor komt met een simpele druk op de startknop tot leven. De adaptieve koplampen maken gebruik van LED-technologie, evenals de achterlichten en dagrijverlichting. Ook een regensensor en achteruitrijcamera zijn standaard. De sportstoelen zijn bekleed met alcantara en bovendien elektrisch verstelbaar, inclusief de lendensteun.

De GR Supra is verder uitgerust met een audiosysteem met tien speakers, een 8,8-inch display en een navigatiesysteem. Qua actieve veiligheid is de GR Supra voorzien van onder meer een Blind Spot Monitor, Lane Change Departure Alert en Rear-Cross Traffic Alert. De Legend Premium voegt hier onder andere zwart lederen bekleding, een JBL-audiosysteem met twaalf speakers, een Head-Up Display en een draadloze oplader voor de nieuwste smartphones aan toe.