Toyota GR Supra wordt leverbaar met handbak

Sinds de lancering wordt de GR Supra aangeboden met een 3,0 liter zes-in-lijn met 250 kW (340 pk), gekoppeld aan een achttraps automatische versnellingsbak. Een jaar later werd een nieuwe 2,0-liter viercilinder met 190 kW (258 pk) aan het gamma toegevoegd, ook met een achttraps automatische transmissie.

De nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak was geen kant-en-klare oplossing, maar is volledig nieuw ontwikkeld. De nieuwe transmissie en nieuwe koppeling zijn speciaal ontworpen om bij het vermogen en koppel van de 3,0 liter zes-in-lijn van de GR Supra te passen. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe versnellingsbak lichter is dan de achttrapsautomaat, wat de rij-eigenschappen ten goede komt. Toyota GAZOO Racing past een nieuw ontworpen koppeling toe met een grotere diameter en versterkte diafragmaveer. Dankzij het grotere wrijvingsoppervlak en de sterkere veer is de koppeling geschikt voor het hoge koppel van de 3,0 liter zescilinder. De eindoverbrenging is verkort: van 3,15 (in de GR Supra met automaat) tot 3,46.

De iMT-transmissie maakt gebruik van een besturingssysteem met nieuwe software om het maximale uit de versnellingsbak te halen. Bij het opschakelen wordt het motorkoppel geoptimaliseerd op het moment dat de koppeling wordt in- en uitgeschakeld; bij terugschakelen is de software nauwkeurig afgesteld voor consistente prestaties. De iMT is standaard ingesteld, maar kan desgewenst worden uitgeschakeld in de Sport-modus.

Alle GR Supra-versies profiteren van verfijnde ophanging met de introductie van de handgeschakelde versie. De aanpassingen bestaan uit gevulkaniseerd rubber in de voorste en achterste stabilisatorstangbussen en opnieuw afgestelde schokdempers. Ook de mechanische componenten in de elektrische stuurbekrachtiging zijn opnieuw afgesteld.

Om de GR Supra te voorzien van de nieuwe handgeschakelde transmissie, moest niet alleen de aandrijflijn worden aangepast. Ook in het interieur moest er veel worden aangepast: het was niet eenvoudig een kwestie van de ene versnellingspook voor de andere verwisselen. Er moest aandacht worden besteed aan de optimale plaatsing van de versnellingspook voor nauwkeurig, snel en doeltreffend schakelen. Door het bestaande ontwerp van de middenconsole was er onvoldoende ruimte tussen de schakelhendel en het bedieningspaneel van de airconditioning. Voor de perfecte ergonomie zijn de middenconsole en de bediening voor rijmodi opnieuw ontworpen. De herziene lay-out biedt een ruimte van 42 mm tussen de pookknop en het airconditioningpaneel.

Het gevoel van de versnellingspook in de hand en het gewicht van de bediening maken deel uit van de menselijke zintuiglijke verbinding met de auto, dus er is aandacht besteed aan het gewicht en de vorm van de versnellingspook en de kwaliteit van het schakelen. Toyota GAZOO Racing koos daarom voor een zwaardere versnellingspook (200 g) voor een aangenamer traagheidseffect bij gebruik.

De ambitie om nog meer rijplezier toe te voegen aan de GR Supra, heeft geleid tot meerdere aanpassingen aan de tractiecontrole. De engineers hebben de ideale balans gevonden tussen wendbaarheid en stabiliteit bij het verlaten van een bocht. Het systeem is gekalibreerd om de stabiliteit te behouden terwijl de juiste hoeveelheid vermogen wordt geboden voor een sportief gevoel.

Ook nieuw is de Hairpin+-functie. Deze functie is ontworpen om het nemen van scherpe bochten leuker te maken. Op een helling (meer dan 5%) met een wegdek met veel wrijving is de koppelverdeling geoptimaliseerd om een ​​groter verschil in de mate van wielspin op de linker- en rechterbanden mogelijk te maken.

De GR Supra is met de introductie van de handgeschakelde versie leverbaar in drie nieuwe kleuren: Moareki Grey, Dawn Blue en Moonstone White. Deze laatste matwitte kleur is exclusief voor de nieuwe handgeschakelde 3.0-liter Special Edition. Deze uitvoering is naast de matwitte lak altijd te herkennen aan het rode Supra-logo op de achterzijde. In het interieur van de Special Edition is het rode leer vervangen door een nieuwe bruine bekleding. Deze bekleding is voor de overige uitvoeringen optioneel te bestellen.

Later dit jaar worden de eerste exemplaren van de GR Supra met handgeschakelde versnellingsbak in Nederland verwacht. Prijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.