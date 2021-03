Toyota Supra als Jarama Racetrack Edition

11 maart 2021 | Toyota introduceert een exclusieve nieuwe uitvoering van de GR Supra 3.0: de Jarama Racetrack Edition, inclusief unieke stylingdetails en een rijke uitrusting. Toyota produceert slechts negentig exemplaren voor de Europese markt, als verwijzing naar de interne codenaam van de auto: A90. Er komt één GR Supra Jarama Racetrack Edition (vanaf 85.995 euro) naar Nederland.

De speciale editie van de Toyota GR Supra is vernoemd naar het fameuze circuit van Jarama bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Op dat circuit werd de Toyota GR Supra voor het eerst aan de tand gevoeld door de internationale media. De Jarama Racetrack Edition is voorzien van de 250 kW / 340 pk sterke 3,0-liter zescilinder-in-lijn turbomotor uit de GR Supra 3.0. De letters GR geven aan dat Toyota GAZOO Racing bij de ontwikkeling van de auto is betrokken.

De GR Supra Jarama Racetrack Edition onderscheidt zich optisch met zijn unieke carrosseriekleur Horizon Blue en de in matzwart uitgevoerde gesmede lichtmetalen 19-inch wielen en de zichtbare rode remklauwen. Het interieur is voorzien van een koolstofvezel inzet in het dashboard, met het productienummer, de contouren van het circuit van Jarama én het Toyota GR Supra-logo. Het interieur is bekleed in zwart alcantara met blauw stiksel. De stoelen zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar en voorzien van geheugenfuncties.

De prestaties en de wegligging liggen op hetzelfde niveau als die van de reguliere GR Supra. De turbomotor is gekoppeld aan een 8-trapsautomaat. Met gebruik van de 'launch control' accelereert de GR Supra Jarama Racetrack Edition in 4,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u.

De uitrusting van de Jarama Racetrack Edition omvat onder meer satellietnavigatie met kaartweergave in 3D, smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto, Supra Connect voor toegang tot onlinediensten en een audiosysteem met tien speakers. De multimediafuncties zijn te bedienen via een 8,8-inch TFT-touchscreen en voor sommige functies ook spraakherkenning.

Het Supra Safety + Package biedt actieve veiligheidsfuncties, inclusief een Pre-Collision System met voetgangersherkenning en de mogelijkheid om overdag ook fietsers te herkennen, Lane Departure Alert met stuurassistentie, Adaptive Cruise Control met stop-and-go-functie, Adaptive High-beam System, Adaptive Front-light System dat de lichtbundel van de koplampen laat meesturen met het stuurwiel en de stand van de voorwielen, en Road Sign Assist.

Nieuwe vloermatten voor de Toyota Supra?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Toyota prijst Supra 2.0

28 januari 2020

Toyota Supra nu ook met 2.0 motor

14 januari 2020

Toyota Supra wint Gouden Stuurwiel

14 november 2019

Toyota onthult Supra 2019

14 januari 2019