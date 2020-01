Toyota prijst Supra 2.0

28 januari 2020 | Toyota heeft de prijzen bekendgemaakt van de GR Supra met de 2,0-liter 4-cilinder benzinemotor met turbo. Die beginnen bij 61.995 euro voor de GR Supra 2.0 Launch. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, sportstoelen met sportief zwarte alcantarabekleding, LED-koplampen en -dagrijverlichting, een navigatiesysteem en een multimediasysteem met radio, Bluetooth en DAB+ inclusief 10 speakers.

De Toyota GR Supra 2.0 is 100 kilogram lichter dan de al langer leverbare GR Supra met 3,0-liter 6-cilinder lijnmotor. Samen met een vermogen van 190 kW / 258 pk en een maximumkoppel van 400 Nm zorgt dat voor een eigen karakter. De GR Supra 2.0 accelereert vanuit stilstand in 5,2 seconden naar 100 km/uur. De topsnelheid is begrensd op 250 km/uur. Door de compacte afmetingen van de turbomotor kon deze dichter bij het centrale punt van de Toyota GR Supra geplaatst worden. Hierdoor behoudt de pure sportauto met achterwielaandrijving een ideale gewichtsverdeling van 50/50 (voor/achter).

De standaarduitrusting omvat nagenoeg alle actieve veiligheidssystemen van Toyota Safety Sense. Dat wil zeggen: Pre-crash Safety, Lane Departure Warning, Lane Change Assist en Road Sign Assist. De uitvoering Launch Premium (vanaf 64.995 euro) voegt hier Blind Spot Monitor aan toe. In dit geval zijn de sportstoelen bekleed met zwart leder en kan de bestuurder genieten van de sound van JBL Premium audio met 12 speakers. En ook een Head-up Display en draadloze oplader voor smartphones zijn standaard.