Autotest | Buiten Europa is de Toyota Highlander al decennia een begrip. Deze zeer grote SUV (Sports Utility Vehicle) is in Amerika zelfs het onbetwiste topmodel van Toyota. Vanwege de hoge uitstoot, en de daarbij behorende CO2-belasting, zou de Highlander in Europa echter onbetaalbaar zijn. Voor de vierde generatie ligt dat anders. Die is dankzij hybride-aandrijving relatief zuinig en komt daarom ook naar Europa. Voelt Toyota's hooglander zich voortaan ook thuis in de lage landen?

Op het eerste gezicht lijkt de Highlander overbodig. Toyota biedt immers al een grote terreinwagen: de Land Cruiser. Afgaande op de buitenmaten zijn de verschillen gering en bovendien bieden beide ruimte aan zeven personen. Het grote verschil zit in het doel! De Land Cruiser is een pure terreinwagen die is gemaakt om dagelijks mee het terrein in te gaan. Bij de Highlander draait het juist meer om de luxe en ruimte. Terreinrijden is slechts bijzaak.

Dat laatste blijkt ook uit de vormgeving. De Highlander heeft een relatief korte wielbasis voor betere wendbaarheid. Om tot maximale binnenruimte te komen is de overhang voor en achter juist groot. Dit gaat ten koste van de aan- en afloophoeken (18 graden voor, 23 graden achter) waardoor minder steile hellingen kunnen worden bedwongen, maar dat is voor de Highlander geen bezwaar. De uitlaat loopt met een boog onder de achteras door. Dat vermindert de bodemvrijheid (20 cm) aanzienlijk en kan voor kostbare reparaties zorgen bij te enthousiast gebruik in het terrein.

Ruimte

De Highlander is niet alleen groot, maar voelt ook groot. Alles in het interieur is "extra large". De stoelen zijn overbemeten, het stuurwiel is enorm, het centrale beeldscherm is groot en zelfs alle knoppen zijn steviger dan in de gemiddelde Toyota. Zelfs een stevig gebouwde Hollander voelt zich op slag een kleine jongen in de Highlander!

Dat geldt niet alleen voorin, maar zeker ook achterin. Te beginnen met de instap: de achterportieren zijn groter dan de voorportieren, voor een ruime en eenvoudige toegang tot de achterbank. Die achterbank staat op rails en in de achterste stand hebben zelfs grote volwassenen vele centimeters beenruimte over. De Highlander wordt standaard geleverd met een derde zitrij. Met de tweede zitrij in de achterste stand is de beenruimte op de derde zitrij minimaal, maar met enig geven en nemen zitten alle achterpassagiers goed.

De bagageruimte is groot, maar de vloer ligt hoog. Wanneer beide achterbanken worden opgeklapt ontstaat een zeer diepe en vlakke laadruimte. Echter, deze had gevoelsmatig veel lager kunnen liggen waardoor nog veel meer kofferruimte beschikbaar zou zijn geweest. Zoals het hoort in deze prijsklasse laat de achterklep zich elektrisch bedienen.

De Highlander is niet alleen de grootste Toyota, maar ook het topmodel. Daarom is de uitrusting modern en compleet. Camera's rondom maken manoeuvreren eenvoudig. Middels een centraal beeldscherm kunnen alle gebruikelijke audio-, communicatie- en navigatiefuncties worden bediend. Apple CarPlay en Android Auto worden daarbij ondersteund. Het audiosysteem van JBL klinkt netjes, maar onopvallend.

Hybride

In de introductie van dit artikel werd gesteld dat deze vierde generatie van de Highlander de eerste is met hybride-aandrijving, maar dat is niet helemaal juist. Voorgaande generaties waren ook voorzien van een combinatie van benzine- en elektromotor. Echter, dat betrof een zescilinder en daardoor lag de prijs nog steeds zo hoog dat het verschil met bijvoorbeeld een Lexus te klein was. Deze vierde generatie van de Highlander is als eerste voorzien van een 2.5 liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor (uit de Toyota RAV4).

Toyota kiest nadrukkelijk niet voor een plug-inhybride en dat is zowel een voor- als een nadeel. Een plug-inhybride is, indien frequent opgeladen, zowel op papier als in de praktijk zuiniger. Omdat een plug-inhybride in theorie minder CO2 uitstoot, hoeft hier minder CO2-belasting voor te worden betaald. Het voordeel van Toyota's parallelle hybride is, dat nooit hoeft te worden geladen met een stekker en dat de elektronica al het denkwerk uit handen neemt.

De krachtbron is goed voor 248 pk / 270 Nm en daarmee is de Highlander niet snel, maar wel vlot genoeg. Wanneer kalm wordt gereden, is de Highlander stil en soepel. Wanneer meer wordt gevraagd, klinkt een onnatuurlijk "licht" motorgeluid en moet de relatief kleine motor heel hard werken. In de sport-stand is de motor alerter en gretiger. Daardoor voelt de Highlander sneller, maar in feite blijven de prestaties gelijk.

Omdat de Highlander bijna een rustige rijstijl afdwingt, is het eenvoudig om zuinig te rijden. Toyota belooft een gemiddeld verbruik van 6.6 liter per 100 km en dat is zonder enige moeite in de praktijk te realiseren. Sterker nog: tijdens een rit door de spits (lage gemiddelde snelheid) bedroeg het verbruik over een afstand van zo'n 100 km 5.6 liter.

Weggedrag

Er is nog een reden waarom Toyota kansen ziet voor de nieuwe Highlander in Europa. Deze vierde generatie is namelijk de eerste die is gebouwd op het zogenaamde "TNGA" platform (Toyota New Global Architecture). Deze basis zorgt voor een stevige en tegelijkertijd relatief lichte constructie en dat zorgt weer voor het alerte weggedrag dat Europese automobilisten graag hebben.

De Highlander wordt echter niet aangepast per continent. Het onderstel is daarom zo afgestemd dat de rijeigenschappen wereldwijd in de smaak vallen. In de praktijk betekent dat een uiterst terughoudend karakter, waarbij de nadruk op rust en comfort ligt. Vanwege de hoge zit en het op comfort afgestelde onderstel helt de Highlander over in de bocht. De Highlander is niet alleen groot, maar voelt daarom ook groot. Als vanzelf past de bestuurder de rijstijl daarom mede aan aan de beperkingen van de auto. De Highlander is echter een maatje smaller dan veel van de directe concurrenten en dat is in de praktijk bijzonder prettig in o.a. parkeergarages.

De Highlander is voorzien van vierwielaandrijving, maar niet van techniek om zwaar terrein aan te kunnen (difflocks, lage gearing). Wel is een "trail" modus beschikbaar, waarin elektronica de functie van dergelijke mechanische systemen benadert. De drassige velden en wegen die leidden naar de locatie voor de fotografie bij dit artikel vormden daarom geen probleem.

Conclusie

In hoeverre voelt de Toyota Highlander zich thuis in de lage landen? Als het gaat om de rijeigenschappen dan is het antwoord: matig. Het is duidelijk merkbaar dat de Highlander is afgestemd op de Amerikaanse smaak. Ondanks het moderne platform, dat zich in andere modellen van Toyota meer dan bewezen heeft, zijn de rijeigenschappen van de Highlander niet meer dan voldoende. Hybride-aandrijving is in dit segment inmiddels standaard, maar Toyota wijkt af van die standaard door te kiezen voor parallel hybride in plaats van de meer gangbare plug-inhybride.

Uiteindelijk blijft de Highlander overduidelijk een model dat niet is ontworpen voor de Nederlandse of Europese markt. Echter, daarmee is deze nieuwkomer niet minder welkom. Toyota had al enige tijd geen grote gezinsauto meer in het programma en die functie neemt de Highlander over. Daarbij is de combinatie van luxe, ruimte en hybride-aandrijving uniek en dus is de Highlander niet minder welkom in onze lage landen!

plus Zeer ruim

Comfortabel min Helt sterk over in de bocht

Minder zuinig / voordelig dan plug-inhybrides

