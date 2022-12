De Corolla onder de SUV's

De naam "Corolla Cross" doet vermoeden dat het hier om een grote versie van de Corolla gaat, maar dat is het zeker niet. De Corolla hatchback en Corolla Cross hebben zowel technisch als visueel vrijwel geen overeenkomsten. In feite heeft de Corolla Cross veel gemeenschappelijk met de C-HR. Echter, bij de C-HR gaat vorm voor functie en bij de Corolla Cross is het precies andersom. Mede daarom is bij de Corolla Cross gekozen voor een weinig uitgesproken lijnenspel dat zo veel mogelijk mensen moet aanspreken.

Qua afmetingen is de Corolla Cross een tussenmaatje. In vergelijking met andere compacte SUV's is de Toyota groter, duurder en sterker. In vergelijking met middelgrote SUV's kost de Toyota hetzelfde, maar komt de Cross een paar centimeter tekort. De bestuurder ervaart de Corolla Cross als een echte SUV met een eenvoudige instap en hoge zit. De ruimte voorin is riant en dat gevoel wordt versterkt door de beweegruimte rondom de voorstoelen. De beenruimte achterin is voldoende, waarbij is gemeten met een lange bestuurder voorin.

Uitrusting: vertrouwde opzet, moderne techniek

Het dashboard is degelijk en overzichtelijk van opzet. Ook hier toont de Corolla Cross geen enkele vorm van durf of creativiteit, daar is de C-HR immers voor. Er is niet gekozen voor een minimalistische opzet of juist voor het etaleren van techniek. Dat wil niet zeggen dat de Corolla Cross achterhaald of incompleet is, het betekent slechts dat Toyota heeft gekozen voor een conventionele aanpak.

Bovendien is er wel degelijk nieuws te melden! De Corolla Cross is namelijk de eerste Toyota met een nieuwe generatie van het in eigen huis ontwikkelde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit valt meteen positief op door de vormgeving, alsof voor het eerst niet de programmeur maar een gespecialiseerde designer de "graphics" heeft verzorgd. Naast de standaard functionaliteit biedt het nieuwe infotainment een internetverbinding voor actuele verkeersinformatie en updates zonder dealerbezoek. Uiteraard ondersteunt het nieuwe systeem ook Apple CarPlay, maar omdat het eigen systeem zo compleet is en prettig werkt is hier tijdens de testperiode minder vaak op teruggevallen.

Vijfde generatie hybride

Nog een nieuwtje voor de Corolla Cross: dit is het eerste model dat is voorzien van Toyota's nieuwe hybride aandrijflijn. Net als alle voorgaande versies bestaat deze vijfde generatie uit een benzine- en een elektromotor. En net als voorheen wordt tijdens remmen en uitrollen energie teruggewonnen, zodat het niet nodig is om op te laden met een stekker. Dat betekent echter ook dat de bijdrage van de elektromotor veel kleiner is dan bij zogenaamde "plug-inhybrides" (met stekker opladen).

„In feite is dit een auto die tot heel veel in staat is, maar omdat alles zo makkelijk wordt gemaakt, valt dat nauwelijks op“

De belangrijkste vooruitgang zit in het karakter. Voortaan gedraagt deze hybride zich als een conventionele benzinemotor en behoort het kunstmatige gevoel in het gaspedaal tot het verleden. Bovendien is het vermogen flink toegenomen bij een gelijk gebleven verbruik. Tegelijkertijd doet de elektronica er alles aan om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen, want het vermogen wordt zeer geleidelijk opgebouwd. Daarom is een snelle sprint vanuit stilstand nauwelijks te forceren, maar weet de Corolla Cross vanaf een hoge snelheid juist gemakkelijk nog meer snelheid op te bouwen.

Net als bij de voorgaande generaties bepaalt de computer wanneer welke krachtbron actief is of wanneer het vermogen van beide motoren wordt gebundeld. Deze samenwerking verloopt zoals altijd harmonieus en schokvrij. Het enige merkbare verschil is dat nu ook op de snelweg soms enige tijd geheel elektrisch wordt gereden. Dat voelt iedere keer als een traktatie omdat de auto tijdelijk nog soepeler en nog stiller is. Een grappig detail: de motor is onder de meeste omstandigheden nauwelijks hoorbaar, maar bij het loslaten van het gaspedaal kiest de automaat (in feite een CVT) soms een lager verzet om maximaal energie terug te winnen en dan is de motor kortstondig zeer duidelijk hoorbaar.

Na een week rijden kwam het gemiddelde verbruik uit op 4.9 liter per 100 km. Daarmee is de Corolla Cross een stuk zuiniger dan directe concurrenten die alleen een verbrandingsmotor hebben. Dit verbruik is echter wel hoger dan dat van de Corolla hatchback, want die heeft dankzij de lagere bouw een superieure stroomlijn.

Weggedrag

Omdat bij de vormgeving van de Corolla Cross de bruikbaarheid voorop stond, is ook de overzichtelijkheid bovengemiddeld goed. Mede dankzij lekker grote buitenspiegels is manoeuvreren eenvoudig. Uiteraard is ook een achteruitrijcamera beschikbaar.

De Corolla Cross staat op het zogenaamde "GA-C" platform van Toyota en dat geeft andere modellen een uitstekend en dynamisch weggedrag. Vanwege het hoge gewicht en de hoge bouw is de Corolla Cross echter minder levendig. Bovendien heeft Toyota niet gekozen voor sportiviteit of comfort, maar voor een lineair karakter. Dat wil zeggen dat de auto onder uiteenlopende omstandigheden op dezelfde manier reageert. In feite is dit een auto die tot heel veel in staat is, maar omdat alles zo makkelijk wordt gemaakt, valt dat nauwelijks op. Precies dat maakt de Cross tot een echte Corolla!

Conclusie

Toyota's nieuwste SUV heeft technisch of visueel weinig gemeenschappelijk met de Corolla hatchback en heet toch "Corolla Cross". Wat de compacte SUV wel met de populaire gezinsauto gemeenschappelijk heeft is het concept. Bij een Corolla draait het niet om uiterlijk vertoon, technische specificaties of uitgesproken rijeigenschappen. Het draait om functionaliteit, veiligheid en vertrouwen. En precies dat is waar ook de Corolla Cross mee schittert.

Naast de extravagante C-HR en avontuurlijke RAV4 is de Corolla Cross daarom een logische aanvulling op het bestaande aanbod van Toyota. Naast soortgelijke modellen van andere merken onderscheidt de Corolla Cross zich met de hybride aandrijving voor meer rust, meer comfort en minder verbruik. Dankzij de conventionele aanpak voelt iedereen zich meteen thuis in de Corolla Cross en is dit geen avontuurlijke SUV, maar juist een echte gezinsauto. Kortom: dit is de Corolla onder de SUV's!