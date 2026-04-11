Tesla lanceert Full Self-Driving in Nederland

Full Self-Driving (Supervised) bestaat uit een reeks geavanceerde Driver Assistance-functies waarmee Tesla's vrijwel overal zelf kunnen rijden onder actief toezicht van de bestuurder. FSD (Supervised) is ontworpen om de meest stressvolle aspecten van het dagelijkse rijden weg te nemen en de veiligheid te maximaliseren, bijvoorbeeld door te kunnen navigeren door druk stadsverkeer, te kunnen voorsorteren op kruispunten en door van rijstrook te kunnen wisselen.

FSD (Supervised) leert op dezelfde manier bij als mensen: door ervaring. Het wereldwijde Tesla-wagenpark levert elke dag bij elkaar meer dan 500 jaar aan rijgegevens op. Met deze gegevens leert FSD (Supervised) hoe het moet reageren op zelfs de zeldzaamste rijscenario's, waardoor het dagelijkse woon-werkverkeer makkelijker wordt voor alle weggebruikers.

Wanneer FSD (Supervised) is ingeschakeld, maakt het systeem voornamelijk gebruik van de externe camera's van het voertuig en kunstmatige intelligentie om door de wereld te navigeren. Alle analyse van de omgeving, inclusief de verwerking van camerabeelden en sensorgegevens, doet de ingebouwde AI-computer van het voertuig zelf. Hoewel lokale verwerking de standaard is, maakt Tesla gebruik van Fleet Learning om de capaciteiten van het systeem steeds verder te verbeteren via draadloze software-updates. Het gebruik van Fleet Learning is gebaseerd op toestemming en er worden voor dit doel alleen anonieme gegevens met Tesla gedeeld.

FSD (Supervised) werkt op basis van een end-to-end neuraal netwerk dat is getraind met anonieme rijgegevens uit de praktijk om de omgeving te interpreteren en beslissingen te nemen. In plaats van te vertrouwen op afzonderlijke, handmatig gecodeerde regels voor elke situatie, leert het systeem voor het rijden belangrijke informatie te begrijpen, uiteenlopend van wegmarkeringen en verkeerslichten tot de aanwezigheid van voetgangers en andere voertuigen, en stuurt het rechtstreeks besturingsopdrachten naar het voertuig. Deze systematiek stelt het systeem in staat zichzelf continu te verbeteren met meer gegevens om zich te kunnen aanpassen aan complexe rijsituaties die zich in de praktijk voordoen.

In zijn huidige vorm vereist FSD (Supervised) actief toezicht van de bestuurder en maakt de functie het voertuig niet autonoom. De bestuurder blijft tijdens het rijden verantwoordelijk.

Als FSD (Supervised) is ingeschakeld, is de kans op een aanrijding volgens Tesla tot zeven keer kleiner per gereden kilometer vergeleken met alleen rijden zonder hulp van een dergelijk systeem. Tot op heden is er wereldwijd meer dan 14 miljard kilometer gereden met FSD (Supervised).

Full Self-Driving (Supervised) in Europa

Voorafgaand aan de implementatie bij klanten heeft Tesla in heel Europa uitgebreid intern testwerk gedaan met FSD (Supervised), waarbij meer dan 1,6 miljoen kilometer is afgelegd met FSD (Supervised) ingeschakeld.

Eind vorig jaar is Tesla in bepaalde Europese landen begonnen met het aanbieden van meerijervaringen met FSD (Supervised). Zo konden meer dan 13.000 mensen in Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland en Spanje de functie zelf ervaren op Europese wegen.

De afgelopen 18 maanden heeft Tesla er hard aan gewerkt om FSD (Supervised) in Europa beschikbaar te maken. Tesla heeft duizenden pagina's documentatie geproduceerd, duizenden keren testscenario's op het circuit uitgevoerd, tientallen onderzoeken naar veiligheidsprestaties en -resultaten gedaan en demonstraties gegeven aan regelgevende instanties in bijna elk EU-land.

Uitrol bij klanten begint binnenkort in Nederland

Nederland is het eerste Europese land waar wettelijke goedkeuring is verleend voor FSD (Supervised).

De uitrol van FSD (Supervised) begint de komende dagen via draadloze software-updates. Daarnaast introduceert Tesla vandaag in Nederland een nieuw abonnement voor Full Self-Driving: voor €99 per maand in plaats van een eenmalige aanschaf. Beide opties blijven nog enkele weken beschikbaar, waarna alleen het abonnement overblijft.