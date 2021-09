Autotest | Tesla doet dingen graag anders. Tot de komst van Tesla waren elektrische auto's kleine aandoenlijke voertuigjes voor wereldverbeteraars. Tesla zette daar razendsnelle zakenauto's met meer dan innovatieve techniek tegenover. Toch ontbrak er nog iets in het aanbod van Tesla: een middelgrote SUV. Weet dé specialist op het gebied van elektrische auto's ook hier meerwaarde te bieden?

Bij de eerste aanblik is direct duidelijk dat de Tesla Model Y een elektrische auto is. De Model Y heeft geen lange motorkap met daaronder een grote, complexe motor. In plaats daarvan is het front kort en laag. De Model Y heeft daarom niet de stompe neus en onverzettelijke uitstraling die kenmerkend is voor een SUV. De hoge schouderlijn, extra bodemvrijheid en grote wielen compenseren dit echter.

Ook de achterzijde is niet recht en hoekig zoals bij een traditionele SUV. De achterruit ligt vlak en dat heeft twee voordelen. Het zorgt voor een betere stroomlijn en omdat de achterklep inclusief achterruit opent is de bagageruimte goed toegankelijk. Het nadeel van deze constructie: het zicht in de binnenspiegel is beperkt.

Ruimte

De Model Y deelt 75% van de onderdelen met Tesla's middelgrote sedan: de Model 3. Desondanks heeft de Y een duidelijk eenvoudigere instap en hogere zit, zoals het hoort bij een SUV. De voorstoelen zijn goed, maar op lange ritten is merkbaar dat de ondersteuning niet zo uitgekiend is als bij sommige andere merken.

De Model Y en Model 3 hebben dezelfde wielbasis, maar omdat de Y de hoogte benut, is de beenruimte achterin veel beter. Ook in vergelijking met soortgelijke SUV's van andere merken scoort de Tesla prima op het gebied van hoofd- en beenruimte. De afwerkingskwaliteit van de in China gebouwde testauto is prima; op dit gebied heeft Tesla in de loop der jaren sterke verbetering laten zien.

Uitrusting

Een minimalistische opzet van het interieur is momenteel de trend. Autofabrikanten verminderen het aantal knoppen en hendels zo veel mogelijk en bedienen alle functies middels een centraal beeldscherm. Echter, Tesla gaat hierin enkele hoofdstukken verder! Het dashboard heeft geen knoppen, achter het stuurwiel zijn geen klokken te vinden en zelfs luchtroosters of een dashboardkastje zijn niet zichtbaar aanwezig.

Het "dashboard" van de Model Y bestaat slechts uit een houten strip met een centraal geplaatst beeldscherm. Middels dit beeldscherm, en twee draaiknoppen op het stuurwiel, worden alle functies bediend. Dat lijkt misschien een extreme keuze, maar al snel blijkt dat Tesla heel goed over dit concept heeft nagedacht. Bovendien is de software in de loop der tijd zo veel verfijnd, dat menigeen zich afvraagt waarom de gevestigde orde nog altijd voor zo'n ingewikkelde aanpak kiest.

Innovatie zit bij Tesla niet alleen in de elektrische aandrijving, maar ook in de uitrusting. Uiteraard biedt de Model Y een keurig verzorgd audio-, communicatie- en navigatiesysteem, maar bij ieder van die functies gaat het graag net even verder dan gebruikelijk. Het audiosysteem heeft een helder en krachtig geluid. Naast radio biedt het standaard ook Spotify, TuneIn Radio, Deezer en andere online-diensten. Apple CarPlay en Android Auto worden helaas niet ondersteund. Tesla maakt deze keuze omdat het integreren van software van derden de eigen ontwikkelingssnelheid zou hinderen.

Auto Pilot

Op het gebied van bestuurders-assistentie maakt Tesla een bijzondere keuze: functies die nog in de experimentele fase verkeren worden nu al aan klanten beschikbaar gesteld. Bij het inschakelen van de zogenaamde "Auto Pilot" wordt de bestuurder er zeer duidelijk op gewezen dat het hier "beta software" betreft en dat de bestuurder altijd controle over de auto moet houden. Met die waarschuwing in het achterhoofd zijn alle assistenten ingeschakeld waarop de testauto ronduit revolutionaire techniek demonstreerde.

Op basis van de ingestelde bestemming in het navigatiesysteem nam de testauto zelfstandig een afslag op de snelweg, stuurde uiterst behoedzaam over een klaverblad, voegde in op een volgende snelweg en maakte weer vaart. Ook kan de Model Y bij het naderen van een tragere voorligger zelf suggereren om deze te passeren. De bestuurder hoeft dit alleen maar te bevestigen door de richtingaanwijzer kort aan te tikken. Bij het gebruik van de adaptieve cruise-control herkent de Model Y verkeerslichten en stopt automatisch voor rood licht.

„De gevestigde orde bouwt dezelfde SUV's die het altijd bouwde, maar nu met elektrische aandrijving. Tesla daarentegen durft te innoveren op ieder vlak“

Bovenstaande klinkt echter mooier dan het is. In de praktijk werkten de meest complexe functies vaker niet dan wel. Dat komt omdat de zogenaamde "trainingsdata" waarop het kunstmatig intelligente brein is gebaseerd overduidelijk uit Amerika afkomstig is. Zo stelde de computer na het passeren nooit voor om terug naar de rechter rijstrook te gaan omdat dat in Amerika niet hoeft. Ook kan de computer op zijn zachtst gezegd "zenuwachtig" worden van de smalle wegen in Europa en heeft het geen idee wat een "minirotonde" is. Dan is het aan de bestuurder om de controle weer in handen te nemen.

Toch is versie 10.2 van de software wel degelijk goed nieuws. Functies die voor andere merken als geavanceerd worden gezien en veelal matig werken, zijn voor Tesla juist eenvoudig en werken perfect. Ook de app waarmee via de eigen smartphone met de Tesla kan worden gecommuniceerd is veel verder ontwikkeld dan die van de concurrentie en werkt in de praktijk daarom sneller, betrouwbaarder en logischer. De meer vooruitstrevende zelfrijdende functies zijn vooralsnog alleen voorbehouden aan vernieuwers en liefhebbers van geavanceerde techniek.

Weggedrag

De zelfrijdende functies zijn welhaast revolutionair. Wie zelf het stuur ter hand neemt, wacht minder verrassingen. Net als iedere andere elektrische auto heeft de Model Y batterijen in de vloer. Dat zorgt voor een laag en centraal zwaartepunt en dus voor prima stabiliteit.

De Model Y heeft een relatief stug onderstel. Op slecht wegdek zorgt dat voor minder comfort voor passagiers. Echter, het geeft de bestuurder een meer vertrouwenwekkend gevoel. Daarbij geven de directe besturing en de stugge veren ervoor dat de Model Y minder zwaar voelt dan hij eigenlijk is (2 ton).

Prestaties en bereik

Tesla heeft elektrische auto's aantrekkelijk gemaakt door ze onder andere beter te laten presteren dan de gemiddelde auto met verbrandingsmotor. Ondanks het feit dat de testauto geen extra snelle "Performance" versie is, zijn de prestaties subliem. De Model Y is niet alleen sneller dan soortgelijke auto's met verbrandingsmotor, maar weet zich ook te onderscheiden van andere elektrische auto's. Om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen, geven de meeste autofabrikanten hun elektrische auto's het vertrouwde karakter van een auto met benzinemotor. De Model Y biedt die mogelijkheid ook, maar wie dat wil kan de reactie op het stroompedaal veel heftiger maken. Dat geldt zowel bij het accelereren als bij het loslaten van het stroompedaal (regenereren). Omdat het verschil met een conventionele auto dan nog groter is, voelt de Model Y ook als een nog grotere stap vooruit.

Met een overwegend kalme rijstijl kon de zogenaamde "Long Range"-uitvoering 500 km op een volle batterij afleggen (507 km volgens WLTP meting). Dit verschil tussen theorie en praktijk is daarmee veel kleiner dan bij andere merken.

Laden kan bij alle publieke laadpunten, snelladers en Tesla's eigen laadstations. Deze laatste zijn door heel Europa te vinden. De prijs per kilowattuur is er gemiddeld lager dan bij snelladers en afrekenen loopt via Tesla; een laadpas is dus niet nodig. De Model Y kan in theorie met 250 kW opladen. Op het centrale beeldscherm verschijnt echter een meerzeggende eenheid: tijdens deze test werd 925 km/u gehaald (in een uur 925 km extra bereik). Tijdens het opladen kunnen op het centrale beeldscherm spelletjes worden gespeeld. Lekker Y-genwijs!

Conclusie

Tesla onderscheidt zich door razendsnel te innoveren, maar is relatief laat met het introduceren van een middelgrote SUV. Desondanks weet de Model Y zich zeer duidelijk te onderscheiden van het bestaande aanbod. De gevestigde orde bouwt dezelfde SUV's die het altijd bouwde, maar nu met elektrische aandrijving. Tesla daarentegen durft te innoveren op ieder vlak.

Dat begint met de aandrijving. In de prestaties, het energieverbruik, de laadsnelheid en het bereik is merkbaar dat Tesla nog verder is met elektrische aandrijftechniek. Vervolgens innoveert Tesla met de ergonomie, waardoor de Model Y in de dagelijkse praktijk net even praktischer is.

Tenslotte durft Tesla techniek beschikbaar te stellen die zich nog in de experimentele fase bevindt. Wanneer correct en onder de juiste omstandigheden gebruikt, toont Tesla hiermee aan ver voor te lopen met zelfrijdende functies. Voor wie geen deel uit wil maken van Tesla's experimenten is het ook goed nieuws: de functies die voor andere merken geavanceerd zijn, zijn voor Tesla inmiddels eenvoudig en werken daarom sneller, exacter en betrouwbaarder.

plus Ruim en praktisch

Vooruitstrevende techniek

Energiezuinig, snel opladen, groot bereik min Stil, maar concurrentie is nog stiller

Matig zicht in binnenspiegel / kleine buitenspiegels

Geen hoedenplank (maar wel heel donkere achterruiten)





Mercedes EQA

"Vanaf het begin goed"

Ford Mustang MACH-E

"Van moeten mogen maken"

Mercedes EQC

"Een nieuw begin"

Hyundai Nexo

"Waterstof tot nadenken"