Suzuki toont Vision e-Sky

De hoofdrol is weggelegd voor de Vision e-Sky. Deze volledig elektrische conceptauto is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in de stad en daarbuiten. De auto is ontworpen met het oog op eenvoud, eigenheid en optimisme. De Suzuki Vision e-Sky is gericht op een introductie in Japan vóór het eind van boekjaar 2026 en biedt een actieradius van ruim 270 kilometer. De compacte afmetingen (3.395 mm lang, 1.475 mm breed en 1.625 mm hoog) maken hem wendbaar.

e-EVERY CONCEPT

Suzuki toont ook de e-EVERY CONCEPT, een volledig elektrische mini-bedrijfsauto die het in samenwerking met Daihatsu en Toyota heeft ontwikkeld. Het model biedt een combinatie van elektrische aandrijving en de mogelijkheid om stroom te leveren aan externe apparatuur, bijvoorbeeld in noodsituaties. De actieradius bedraagt 200 kilometer.

Fronx FFV Concept

Met de Fronx FFV Concept laat Suzuki zien hoe ethanol als brandstof kan bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De Flex Fuel Vehicle is onderdeel van Suzuki's meersporenstrategie richting klimaatneutraliteit.