Suzuki toont Vision e-Sky

 16 oktober 2025

16 oktober 2025 - Suzuki geeft op de Japan Mobility Show 2025 een vooruitblik op de mobiliteit van morgen. Blikvanger is de elektrische Vision e-Sky, een compacte elektrische auto. Bezoekers krijgen ook een voorproefje van de e-EVERY CONCEPT, de e-VITARA, en de geheel nieuwe Jimny NOMADE, X BEE en SPACIA. Ook andere Suzuki-divisies tonen hun nieuwste innovaties, waaronder de elektrische e-VanVan motorfiets en het conceptmodel van de DF60A FFV buitenboordmotor met bio-ethanoltechniek.

De hoofdrol is weggelegd voor de Vision e-Sky. Deze volledig elektrische conceptauto is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in de stad en daarbuiten. De auto is ontworpen met het oog op eenvoud, eigenheid en optimisme. De Suzuki Vision e-Sky is gericht op een introductie in Japan vóór het eind van boekjaar 2026 en biedt een actieradius van ruim 270 kilometer. De compacte afmetingen (3.395 mm lang, 1.475 mm breed en 1.625 mm hoog) maken hem wendbaar.

Suzuki

e-EVERY CONCEPT

Suzuki toont ook de e-EVERY CONCEPT, een volledig elektrische mini-bedrijfsauto die het in samenwerking met Daihatsu en Toyota heeft ontwikkeld. Het model biedt een combinatie van elektrische aandrijving en de mogelijkheid om stroom te leveren aan externe apparatuur, bijvoorbeeld in noodsituaties. De actieradius bedraagt 200 kilometer.

Fronx FFV Concept

Met de Fronx FFV Concept laat Suzuki zien hoe ethanol als brandstof kan bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De Flex Fuel Vehicle is onderdeel van Suzuki's meersporenstrategie richting klimaatneutraliteit.