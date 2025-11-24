Suzuki geeft 10 jaar garantie

Voor alle nieuwe Suzuki-modellen gold tot nu toe een garantietermijn van 6 jaar: 3 jaar fabrieksgarantie, aangevuld met 3 jaar garantie vanuit Suzuki Nederland. Deze garantieperiode wordt nu tot 10 jaar voor alle Suzuki producten. Vanaf het derde jaar kan de garantie jaarlijks worden verlengd tot maximaal 10 jaar. De verlenging is eenvoudig: na iedere onderhoudsbeurt bij een officiële Suzuki (Service)-dealer wordt één jaar extra garantie toegekend, mits het onderhoud volgens fabrieksvoorschriften is uitgevoerd, eventuele gebreken zijn hersteld en originele onderdelen zijn gebruikt.

Suzuki auto's tot 10 jaar oud vallen, mits aan de voorwaarden voldaan, automatisch binnen het nieuwe tot 10 jaar garantie programma. Voor Suzuki motoren en buitenboordmotoren geldt het tot 10 jaar garantieprogramma voor modellen geleverd vanaf 1 januari 2023, opnieuw mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Binnen de voorwaarden is er ook een mogelijkheid voor voertuigen en buitenboordmotoren om toe te treden tot het tot 10 jaar garantieprogramma wanneer die niet door een Suzuki-dealer zijn onderhouden.