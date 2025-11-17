Suzuki is 60 jaar in Nederland

Sinds de allereerste T20-motorfiets in 1966 over Nederlandse wegen scheurde en de eerste buitenboordmotoren het water doorkliefden, heeft Suzuki generaties Nederlanders in beweging gebracht; op twee wielen, De T20 - ook wel T20 Super Six genoemd - zette in 1966 de toon: een technologisch hoogstandje met zes versnellingen, tweetaktvermogen en een uitzonderlijke topsnelheid. Vanaf dat moment groeide Suzuki razendsnel uit tot een icoon onder motorrijders.

Auto's: zes decennia op de Nederlandse wegen

In 1969 verscheen de eerste Suzuki-auto op de Nederlandse markt: de Suzuki Fronte. In de jaren daarna breidde Suzuki zijn modellengamma uit met modellen zoals de:

1979 - Suzuki LJ80: de kleine terreinwagen die Nederland kennis liet maken met betaalbaar 4x4-rijplezier.

1983 - Suzuki Swift: een sportieve, wendbare hatchback die generaties later nog steeds één van Suzuki's populairste modellen is.

1988 - Suzuki Vitara: een compacte en capabele 4x4, die het merk wereldwijd op de kaart zette.

In de jaren negentig volgden onder andere de Baleno, en een nieuwe generatie Alto die de reputatie van Suzuki als producent van betrouwbare, degelijke auto's verder versterkten. In de jaren 2000 introduceerde Suzuki de Wagon R+, Splash en de compleet vernieuwde Swift, die zowel in Nederland als internationaal prijzen won voor zijn zuinigheid en design.

De jaren na 2010 stonden in het teken van vernieuwing. De Vitara keerde in 2015 terug als SUV. De eigentijdse Ignis bracht het concept van de stads-SUV met succes naar Nederland, en de S-Cross bood ruimte en efficiëntie. In 2019 keerde de Suzuki Jimny terug als 4e generatie alleskunner. Suzuki speelde in op de trend van hybride aandrijving met de introductie van Smart Hybrid-technologie, waarmee brandstofverbruik en emissies werden verlaagd.

Suzuki Marine: op het water

Ook op het water heeft Suzuki een geschiedenis opgebouwd. Al in 1967 bracht Suzuki buitenboordmotoren naar Nederland. De echte doorbraak volgde in de jaren tachtig en in de jaren negentig met de introductie van de DF-series. Dit is Suzuki's eerste generatie viertakt buitenboordmotoren. Daarmee werd de basis gelegd voor schonere en stillere voortstuwing. Vandaag biedt Suzuki Marine buitenboordmotoren van 2,5 tot 350 pk. In 2024 was Suzuki Marine opnieuw het meest gekozen buitenboordmotorenmerk in Nederland.

Toekomstvisie: multi-pathway, dicht bij de klant en duurzaam

Tijdens de recent gehouden Japan Mobility Show gaf het merk al een kijkje in de toekomst met voor alle productgroepen een multi-pathway strategie naar een schonere mobiliteit. Suzuki auto liet de Vision e-Sky zien, een volledig elektrische conceptauto is speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik in de stad en daarbuiten. Bij de motorfietsen van Suzuki is de elektrische e-VanVan de blikvanger. Deze kleine motorfiets is geïnspireerd op de VanVan uit de jaren 70. Suzuki Marine presenteerde onder meer een concept van de DF60A FFV. Dit is een innovatieve buitenboordmotor die geschikt is voor bio-ethanol waarmee Suzuki een belangrijke stap zet in de verduurzaming van varen.