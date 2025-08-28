Suzuki start levering e-Vitara

Bij het officiële startevenement was behalve de Indiase premier onder anderen ook Toshihiro Suzuki, president van Suzuki Motor Corporation, aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de Indiase overheid en medewerkers van Suzuki. Toshihiro Suzuki was vereerd dat de premier van India aanwezig was bij deze twee mijlpalen voor Suzuki: "De e-VITARA, onze eerste batterij-elektrische auto, wordt geproduceerd in deze fabriek in Gujarat en geleverd aan meer dan honderd landen en regio's. De lithium-ionbatterijen voor onze hybride modellen worden gemaakt bij TDSG en dat draagt bij aan het 'Make in India'-initiatief. Suzuki is al meer dan veertig jaar onderdeel van de ontwikkeling van mobiliteit in India. We blijven ons inzetten voor duurzame, groene mobiliteit en dragen graag bij aan de verdere groei van India."

Maruti Suzuki India Limited is een dochteronderneming van Suzuki. De e-VITARA, Suzuki's eerste batterij-elektrische auto (BEV) voor de wereldmarkt, rolt sinds kort van de band in de fabriek in Gujarat. De geproduceerde modellen gaan vanuit de haven van Pipavav naar meer dan honderd landen wereldwijd, waaronder ook Japan en landen in Europa.

De productie van lithium-ionbatterijen voor hybrideauto's is gestart bij TDSG, een joint venture in India van Toshiba, Denso en Suzuki. TDSG is in 2017 opgericht om India te voorzien van een stabiele productie van lithium-ionbatterijen voor auto's en zo milieuvriendelijk rijden in het land te stimuleren. Het is de eerste fabriek in India die lithium-ionbatterijen vanaf celniveau produceert. In 2021 begon TDSG met de productie van batterijen voor mild hybrid voertuigen. Inmiddels heeft de fabriek al voor meer dan een miljoen auto's batterijen geproduceerd.