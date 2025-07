Suzuki maakt prijzen e-Vitara bekend

Met zijn compacte formaat, stoere uitstraling en veelzijdige karakter blijft de nieuwe Suzuki e-Vitara trouw aan de kenmerkende designtaal van Suzuki. Nieuw is de volledig elektrische aandrijflijn en het nieuw ontworpen HEARTECT-e platform. De volledig elektrische e-Vitara biedt een rijbereik tot 426 kilometer (WLTP). De auto is uitgerust met een lithium-ijzerfosfaat batterij die bekend staat om zijn lange levensduur, veiligheid en stabiliteit. Bovendien wordt er in de productie van de batterij geen kobalt gebruikt, waardoor de batterij milieuvriendelijker wordt geproduceerd.

De nieuwe e-Vitara is bovendien leverbaar met de elektronisch gestuurde vierwielaandrijving AllGrip-e. Dit systeem zorgt ervoor dat alle vier de wielen afzonderlijk aangestuurd kunnen worden. Het vermogen van de auto wordt automatisch verdeeld over de wielen met de meeste grip bij nat weer of bijvoorbeeld in winterse omstandigheden.

Prijzen

De Select uitvoering is standaard voorzien van onder meer personaliseerbare sfeerverlichting, stuurverwarming en stoelverwarming (vanaf de 61 kWh-versie), een Integrated Display System, een verstelbare achterbank, de Suzuki Connect smartphone-app, parkeersensoren voor en achter, een parkeercamera achter en Suzuki Safety System Pro. De Suzuki e-Vitara Select is er vanaf 31.995 euro voor de versie met 49 kWh batterij en vanaf 35.295 euro voor de versie met 61 kWh batterij.

De rijkere uitrusting van de Style kenmerkt zich onder meer door 19 inch lichtmetalen velgen, luxere bekleding, een camera met 360 graden-functie, een INFINITY by Harman Soundsystem en een vast panoramadak. De e-Vitara Style is er vanaf 37.795 euro. Alle versies met 61 kWh batterij zijn optioneel te voorzien van AllGrip-e vierwielaandrijving voor 1.700 euro. De Suzuki e-Vitara biedt 10 jaar garantie.