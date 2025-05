Suzuki e-Vitara

Suzuki kondigt e-Vitara Preview Event aan

13 mei 2025 - Suzuki organiseert in juni het e-Vitara Preview Event op vier locaties verspreid door het land. Het is de eerste keer dat de nieuwe 100% elektrische SUV van Suzuki in Nederland te zien is. Het Preview Event laat bezoekers al ver voor de marktintroductie in het najaar van 2025 kennismaken met de e-Vitara.