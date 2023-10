Suzuki toont primeurs op Japan Mobility Show 2023

Op de Japan Mobility Show 2023 (26 oktober t/m 5 november) staat de stand van Suzuki Motor Corporation volledig in het teken van duurzame mobiliteit. Suzuki toont oplossingen die iaan moeten sluiten op de dagelijkse mobiliteitsbehoeften van het grote publiek. De getoonde concepten en ideeën blijven niet beperkt tot auto's. Ook elektrische en op waterstof rijdende tweewielers en een elektrisch aangedreven buitenboordmotor worden over het voetlicht getild om aan te tonen dat het merk op alle fronten werkt aan vermindering van CO2-uitstoot.

Suzuki eVX

De Suzuki eVX is een concept van een elektrische SUV met elektronisch geregelde vierwielaandrijving. Het uiterlijk is geëvolueerd sinds het concept in januari getoond werd tijdens de Auto Expo India. Het model biedt een actieradius van 500 kilometer en is 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meter hoog.

Suzuki Swift Concept

Het credo van Suzuki 'Serious about fun' komt uit de verf bij de Swift Concept die in Japan zijn wereldpremière beleeft. Het concept van 'Drive&Feel' hebben de designers bij het ontwerpen voor ogen gehouden. Rijplezier, design, efficiency en veiligheid staan daarbij centraal. In het conceptmodel zijn nieuwe veiligheidstechnologieën verwerkt zoals DSBSII collision mitigation braking, AHS en DMS. De motor is relatief efficiënt en belooft niettemin prima prestaties.

Suzuki eWX

Dit conceptmodel betreft een compacte crossover met een lengte van 3,39 meter, breedte van 1,47 meter en hoogte van 1,62 meter. De elektrische aandrijflijn maakt een actieradius mogelijk van 230 kilometer. Het interieur blinkt uit door slim omgaan met ruimte binnen de compacte buitenmaten en praktische gebruiksmogelijkheden.

Suzuki e EVERY CONCEPT

Suzuki heeft samen met Toyota en Daihatsu een elektrisch aangedreven minibus ontwikkeld. Deze Suzuki e EVERY CONCEPT heeft een actieradius van 200 km en kan ook stroom terug leveren aan het stroomnet. De auto is uiterst compact en opvallend hoog. De lengte bedraagt 3.395 mm, de breedte 1.475 mm en de hoogte 1.890 mm.

Suzuki Spacia (Custom) Concept

De Suzuki Spacia is een concept van een zogenaamde minicar met vernuftige oplossingen. De achterbank is bijvoorbeeld voorzien van een ingenieuze 'multi-use flap' in de zitting voor extra comfort. De Spacia Custom Concept heeft een opwindender design met opvallende kleuren.

Elektrische en op waterstof rijdende Suzuki's BURGMAN

Suzuki trekt op de Japan Mobility Show ook het doek van een aantal emissievrije tweewielers, waaronder prototypes van een elektrisch aangedreven Suzuki BURGMAN en een BURGMAN 400 die wordt aangedreven door een verbrandingsmotor op waterstof. Primeurs zijn verder de opvouwbare e-bike genaamd e-PO en een elektrisch aangedreven bromscooter: de e-choinori.

De e-BURGMAN is de elektrische tegenhanger van de versie met een 125cc eencilinder verbrandingsmotor. Bijzonder is de uitneembare batterij. Suzuki is met deze e-BURGMAN in april dit jaar gestart met een demonstratieproject om gegevens te verzamelen over de dagelijkse in zetbaarheid van een dergelijke scooter voor shopping, ritjes in de stad en woon-werkverkeer. De gegevens zijn bedoeld voor de ontwikkeling van toekomstige elektrisch aangedreven motorfietsen.

Voor de waterstof aangedreven motorscooter heeft Suzuki de BURGMAN 400 voorzien van een waterstoftank en op waterstof aangepast motorblok. Het betreft hier een testmodel om de toepassing van waterstoftechnologie in tweewielers te onderzoeken en perfectioneren. De testresultaten zijn bestemd voor de doorontwikkeling van een motorfiets op waterstof waaraan Suzuki werkt.

Elektrische buitenboordmotor: e-outboard concept

Suzuki Marine presenteert een nieuwe elektrisch aangedreven buitenboordmotor, die vooral opvalt door zijn compacte formaat en geringe gewicht. De motor heeft een uitneembare batterij die tevens kan dienen als een powerbank voor het opladen van bijvoorbeeld smartphones. In de strijd tegen de plasticsoep in het oppervlaktewater is de buitenboordmotor voorzien van de ingenieuze Micro-Plastic Collecting Device. Die is ook toegepast op meer buitenboordmotoren van Suzuki zoals bijvoorbeeld op de DF140B buitenboordmotor die op de stand in Japan staat. Met het oog op de bescherming van het leefmilieu is de elektrische buitenboordmotor niet voorzien van lak

Suzuki en toekomst: van vliegende auto tot gerobotiseerde last-mile-delivery

Suzuki toont op zijn stand nog een reeks duurzame mobiliteitsoplossingen voor tal van doeleinden. Het betreft een scala aan toepassingen waarbij elektriciteit en waterstof de energie leveren. Zo is een schaalmodel van een vliegende auto te zien die samen met SkyDrive Inc. is ontworpen. In april 2024 is de start van de productie gepland. Een door waterstof aangedreven driewieler voor het rondbrengen van pakketten staat in de schijnwerpers, evenals een robot voor last-mile-delivery in de stad, een elektrisch aangedreven rollator en elektrisch aangedreven scootmobielen. Bijzonder is de MOQBA. Het is een elektrische rolstoel met benen waarmee die ook op trappen kan 'lopen'.