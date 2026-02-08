Suzuki onthult nieuwe Across

De hooggeplaatste grille en de zogenaamde hammerhead-neus geven de auto een zelfverzekerde uitstraling. De brede stand, grote wielen en stevige wielkastbeschermers benadrukken het avontuurlijke karakter. De lengte bedraagt 4.600 mm, de breedte 1.855 mm en de hoogte 1.685 mm. De Across is leverbaar in vier carrosseriekleuren: Massive Gray, Ever Rest, Super White en Attitude Black.

Interieur

Het interieur van de nieuwe Across is ontworpen volgens het principe van 'island architecture'. Hierbij zijn belangrijke functies voor de bestuurder, zoals het centrale display van het infotainmentsysteem, bediening van de audio, de automatische transmissie en andere elementen, in eilanden gegroepeerd.

Dankzij de wielbasis van 2.690 mm profiteren inzittenden zowel voor- als achterin van beenruimte. Het laaggeplaatste instrumentenpaneel voor de bestuurder belooft vrij zicht vooruit.

De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar in tien richtingen en beschikt over een geheugenfunctie voor twee zitposities. De passagiersstoel is elektrisch verstelbaar in acht richtingen. Beide voorstoelen zijn uitgerust met stoelverwarming met drie standen en zijn bekleed met een combinatie van synthetisch leder en stof.

De bagageruimte van de Across bedraagt 446 liter (VDA-methode). De elektrisch bedienbare achterklep is te openen via een voetbeweging.

Digitale cockpit

De Across combineert navigatie, entertainment, communicatie en voertuiginstellingen in een geïntegreerde digitale cockpit. De bediening verloopt via twee interfaces en ondersteunt Apple Carplay en Android Auto.

Het 12,3-inch instrumentenpaneel achter het verwarmbare stuurwiel is configureerbaar. De bestuurder bepaalt zelf welke informatie prioriteit krijgt, zoals navigatie of een Eco-weergave met grafieken voor brandstof- en energieverbruik. Het 12,9-inch centrale display bedient airconditioning, audio en navigatie en kan worden ingericht met praktische widgets.

Head-up display

Het head-up display projecteert belangrijke informatie, zoals snelheid en navigatieaanwijzingen, rechtstreeks op de voorruit. De projectie verschijnt op een virtuele afstand van vier tot zes meter, zodat de bestuurder de ogen op de weg kan houden en tegelijkertijd van deze extra informatie wordt voorzien. Er zijn drie stijlen beschikbaar voor een prettige weergave: Standard, Minimum en Full.

De Suzuki Across is in staat smartphones draadloos op te laden via de centraal geplaatste laadplek in de middenconsole. Daarnaast zijn in het interieur vijf USB-C-aansluitingen aanwezig.

PHEV-aandrijving

De Across beschikt over een vernieuwde plug-in hybride-aandrijflijn met een batterijcapaciteit van 22,7 kWh. Door de Power Control Unit en de DC/DC-converter te integreren in de voorste eAxle, zijn componenten van de aandrijflijn compacter uitgevoerd. Dit levert extra ruimte in het interieur op, terwijl de toepassing van siliciumcarbide-vermogenshalfgeleiders het energieverlies vermindert en de efficiëntie van de aandrijflijn verhoogt en het brandstofverbruik ten goede komt.

De PHEV-aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter viercilinderbenzinemotor (105 kW / 143 pk) die in combinatie met twee elektromotoren een systeemvermogen levert van 227 kW / 304 pk.

In combinatie met de E-CVT automaat werkt de benzinemotor samen met de elektromotoren, waarbij het systeem bepaalt welke aandrijfbron op dat moment het meest geschikt is. Het vermogen wordt verdeeld over de voor- en achterwielen.

E-Four vierwielaandrijving

De E-Four vierwielaandrijving biedt stabiliteit en controle onder uiteenlopende rijomstandigheden. Het systeem bewaakt continu de rijomstandigheden en verdeelt het koppel tussen de voor- en achterwielen voor maximale tractie. Het systeem helpt bovendien bij het corrigeren van onder- en overstuur.

De vierwielaandrijving van de Across bestaat uit twee elektromotoren die samenwerken met de benzinemotor. De elektromotor op de vooras levert een vermogen van 150 kW (204 pk) en een koppel van 271 Nm, wat zorgt voor een directe acceleratie vanuit stilstand. De elektromotor op de achteras voegt daar een vermogen van 40 kW (55 pk) en een koppel van 123 Nm aan toe en ondersteunt daarmee de vierwielaandrijving.

Naast de rijmodi NORMAL, ECO en SPORT kan de bestuurder handmatig de E-Four TRAIL-modus selecteren. In deze stand is de koppelverdeling vast ingesteld en worden aandrijf- en remkrachten geïntegreerd aangestuurd voor tractie op losse of gladde ondergronden.