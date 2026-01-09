Suzuki lanceert Vitara en S-Cross SE60

De tijdelijke SE60 uitvoering voor de Suzuki Vitara is gebaseerd op de Style-uitvoering en combineert deze met exclusieve kleurstellingen. Onder andere het Suzuki Safety System Pro, Parkeersensoren voor en achter, deels kunstlederen bekleding, 17 inch lichtmetalen velgen en het Suzuki Multimedia Systeem zijn standaard. De SE60 uitvoering geeft hier een exclusieve uitstraling aan door zwarte exterieuraccenten te combineren met oranje stiksels in het interieur. De Vitara Style SE60 wordt geleverd in drie exterieurkleuren, Savanna Ivory, Sphere Blue en Ice Grayish Blue welke altijd gecombineerd worden met een Cosmic Black dak. De Smart Hybrid aandrijflijn is te combineren met handgeschakelde of automatische transmissie en leverbaar in 2WD of AllGrip vierwielaandrijving. Optioneel is een panoramadak leverbaar.

Suzuki S-Cross Style SE60

De SE60 uitvoering voor de S-Cross krijgt dezelfde stylingdetails als de Vitara. De S-Cross Style SE60 is leverbaar in de kleuren Titan Dark Grey, Sphere Blue en Savanna Ivory waarbij de laatste volledig nieuw en enkel voorbehouden is aan de SE60 uitvoering. Subtiele oranje stiksels worden ook hier gecombineerd met zwarte exerieurdetails. Naar wens is de Style SE60 uitvoering van de S-Cross leverbaar met handgeschakelde of automatische transmissie en met 2WD of AllGrip vierwielaandrijving. De motorisering is altijd een 1.4 Smart Hybrid motor. Net als voor de Vitara is een panoramadak optioneel leverbaar.

Prijzen en levering

De consumentenprijzen van de SE60 uitvoeringen worden dichter bij de marktintroductie bekend gemaakt. De eerste leveringen vinden plaats vanaf maart 2026. Suzuki biedt - net als op haar Motor & Marine producten - tot 10 jaar garantie op de auto's.