Suzuki introduceert nieuwe hybride aandrijflijn

1 december 2021 | Suzuki introduceert een nieuwe hybride aandrijflijn. Deze nieuwe Full Hybrid-aandrijflijn is net als de Smart Hybrid volledig door Suzuki ontwikkeld. Bij de Full Hybrid werkt een elektromotor samen met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor, waarmee zowel hybride kan worden gereden, alsook volledig elektrisch.

Het hybride systeem verzamelt kinetische energie en genereert elektriciteit door de motor te stoppen en de koppeling te ontkoppelen tijdens vertraging. Dit vergroot het EV-rijbereik. De Full Hybrid combineert een elektromotor met 24 kW (33 pk) met een 75 kW (102 pk) sterke 1,5 liter viercilinder benzinemotor. Het gecombineerde vermogen is 85 kW (115 pk).

Waar de elektromotor zijn kracht direct aan de aandrijfassen levert, gaat het vermogen van de benzinemotor via een zestraps Auto Gear Shift (AGS)-automaatnaar de aandrijfassen. Hiermee kan de bestuurder genieten van zowel het directe gevoel van een handgeschakelde versnellingsbak als van het gemak van een automaat. Ook hier wordt de elektromotor slim ingezet, om het schakelmoment zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Suzuki levert de Full Hybrid-aandrijflijn vanaf januari 2022 in de Vitara. In de tweede helft van 2022 wordt de Full Hybrid ook leverbaar in de nieuwe S-Cross. De hybride aandrijflijn stuurt standaard zijn kracht naar de voorwielen, maar is optioneel ook te combineren met AllGrip-vierwielaandrijving. De prijzen van de Vitara met de nieuwe aandrijflijn worden later bekendgemaakt.

