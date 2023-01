Suzuki eVX concept beleeft werelddebuut op India Auto Expo

Tijdens een persconferentie op India Auto Expo 2023 zei president Toshihiro Suzuki: "Ik ben verheugd om de eVX te onthullen, onze eerste wereldwijde strategische EV. Bij de Suzuki Group adresseren we de opwarming van de aarde als een prioriteit. Daarom promoten we een reeks wereldwijde maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de toekomst zal Suzuki een waardevolle bijdrage blijven leveren in het optimaliseren en ontwikkelen van nieuwe producten voor verschillende werelddelen."

Geordy Bloem, managing director Suzuki Nederland: "Het toepassen van technologie om tot meer verantwoorde mobiliteit te komen gebeurt al heel erg lang bij Suzuki. Denk hierbij aan onze Smart Hybrid technologie. Ook het relatief lage gewicht van bijvoorbeeld de Suzuki Ignis en Swift draagt direct bij aan een lagere CO2-uitstoot. Beide resulteren in betrouwbare en betaalbare mobiliteit en zijn rotsvast verankerd in het DNA van Suzuki. Hierdoor zijn we in staat om uiterst kostenefficiënt, moderne mobiliteit met lage uitstoot, zo bereikbaar mogelijk te houden. Wij zijn enorm trots op de Suzuki eVX concept, omdat het, vanuit het echte DNA van Suzuki, de voorbode is van onze toekomst ".

De Suzuki eVX concept-SUV is een volledig elektrisch model dat Suzuki combineert met sterk 4x4 DNA en geavanceerde technologie. De Suzuki eVX is dankzij het uitgesproken design van de wielkasten en de hoge schouderlijn direct herkenbaar als een Suzuki SUV. Hiermee zet Suzuki haar 4x4 DNA voort in de toekomst van elektrische mobiliteit.

De belangrijkste specificaties: