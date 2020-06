Smart Hybrid-aandrijflijn voor Suzuki Vitara en S-Cross

12 juni 2020 | Een nieuwe 48V Smart Hybrid-aandrijflijn debuteerde onlangs in de Suzuki Swift Sport Smart Hybrid. Vanaf 1 juli worden ook de Suzuki Vitara en S-Cross met deze aandrijflijn geleverd. Net als in de Suzuki Swift Sport wordt de 1,4 liter Boosterjet turbobenzinemotor met 95 kW (129 pk) bijgestaan door een geïntegreerde startmotor (ISG) die zijn kracht haalt uit een 48V lithium-ion accu. De 10 kW (14 pk) sterke ISG fungeert als generator en startmotor en ondersteunt de benzinemotor tijdens het accelereren. Bovendien zorgt de ISG voor een hoger maximumkoppel (235 Nm) bij een lager toerental dan voorheen.

Ondanks de toevoeging van het 48V Smart Hybrid-systeem is het gewicht van de Suzuki Vitara en Suzuki S-Cross nauwelijks toegenomen. Zo heeft de Suzuki Vitara een leeggewicht van 1.140 kilogram en heeft de S-Cross een leeggewicht van 1.155 kilogram. Tegelijkertijd zorgt het systeem voor een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot dan voorheen.

Waar de 1,4 liter Boosterjet benzinemotor in het verleden alleen leverbaar was in combinatie met de twee hoogste uitrustingsniveaus van de Vitara en de S-Cross, is het nu ook mogelijk om de motor te bestellen in combinatie met de Comfort-uitvoering. Die uitvoering krijgt een uitgebreidere standaarduitrusting, waarmee hij onder meer over adaptieve cruise control, climate control, DAB+, een regensensor en LED-koplampen beschikt. Ook is het Suzuki Safety System standaard op elke Vitara en S-Cross met de Smart Hybrid-aandrijflijn. Bij zowel de Vitara als bij de S-Cross is de nieuwe 48V Smart Hybrid-aandrijflijn te combineren met AllGrip vierwielaandrijving.

Ook de Select-uitvoering van de Vitara met de Smart Hybrid-aandrijflijn wordt completer. Zo is die uitvoering, net als de topuitvoering van de Vitara, de Style, uitgerust met het Suzuki Safety System Pro, waarmee de auto onder meer beschikt over Blind Spot Monitor (BSM), Dual Sensor Brake Support (DSBS), Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning.

Vanaf juli 2020 zijn de nieuwe Vitara Smart Hybrid en de S-Cross Smart Hybrid leverbaar. De prijzen van beide auto's worden voor de marktintroductie bekendgemaakt.

