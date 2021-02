Suzuki Vitara en S-Cross krijgen nieuwe automaat

18 februari 2021 | De Suzuki Vitara en S-Cross zijn per direct leverbaar met een zestraps automatische versnellingsbak. Daarnaast krijgen de Vitara en de S-Cross vanaf modeljaar 2021 een hoger trekgewicht: 1.500 kilogram. De Suzuki Vitara met automaat is er vanaf 27.550 euro, de S-Cross met automaat is er vanaf 28.400 euro.

Elke Suzuki Vitara en Suzuki S-Cross beschikt over de Smart Hybrid-aandrijflijn. Deze aandrijflijn combineert een 1,4 liter Boosterjet turbobenzinemotor met 95 kW (129 pk) met een geïntegreerde startmotor (ISG), die zijn kracht haalt uit een 48V lithium-ion accu. De 10 kW (14 pk) sterke ISG fungeert als generator en startmotor en ondersteunt de benzinemotor tijdens het accelereren. Dankzij de ISG hebben de Vitara en S-Cross een hoog koppel bij lage toerentallen (235 Nm) en is ook het gemiddeld verbruik van beide modellen relatief gunstig.

Vanaf modeljaar 2021 wordt het trekgewicht van elke Suzuki Vitara en S-Cross verhoogd naar 1.500 kilogram, 300 kilogram meer dan voorheen. Dit verhoogde trekgewicht geldt zowel voor de Vitara en S-Cross met de handgeschakelde zesversnellingsbak als voor de Vitara en S-Cross met de zestrapsautomaat.

De automatische versnellingsbak is te bestellen in combinatie met twee uitrustingsniveaus van de Vitara: de Select en de Style. Standaard is de Vitara uitgerust met onder meer adaptieve cruise control, climate control, DAB+, een regensensor en LED-koplampen. De Select-uitvoering voegt daar een achteruitrijcamera, 17 inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, privacy glass achter, een 7 inch infotainment-display met Apple CarPlay en Android Auto aan toe. Ook het Suzuki Safety System Pro is standaard vanaf de Select, met onder meer Blind Spot Monitor (BSM), Dual Sensor Brake Support (DSBS), Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning.

Ook voor de S-Cross geldt dat de nieuwe zestrapsautomaat geleverd wordt in combinatie met de uitvoeringen Select en Style. De S-Cross beschikt net als de Vitara standaard over adaptieve cruise control, climate control, DAB+, een regensensor en LED-koplampen. Als S-Cross Select komen daar een achteruitrijcamera, 17 inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, privacy glass achter, een 7 inch infotainment-display met Apple CarPlay en Android Auto bovenop. Als Style wordt de S-Cross completer, met onder meer een panoramisch glazen schuif-/kanteldak, leren bekleding en navigatie.

Vanaf maart staan de eerste exemplaren van de Suzuki S-Cross en Vitara met de automatische versnellingsbak bij de Nederlandse dealers. Beide modellen zijn ook leverbaar met AllGrip vierwielaandrijving en zijn per direct te bestellen. Prijzen van de Vitara beginnen bij 24.500 euro en met zestrapsautomaat beginnen de prijzen bij 27.550 euro. De S-Cross is er vanaf 25.100 euro en in combinatie met de zestrapsautomaat starten de prijzen bij 28.400 euro.

