Suzuki

Alle modellen van Suzuki nu via private lease

16 maart 2018 | Suzuki introduceert Private FlexLease: een vorm van private lease die na één jaar maandelijks kosteloos opzegbaar is. Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK blijkt dat consumenten tegen eventuele boetes opzien wanneer het leasecontract vroegtijdig beëindigd wordt. Bijvoorbeeld in het geval van gezinsuitbreiding en ze een ruimere auto wensen, het kopen van een huis of wanneer ze een wereldreis willen maken. Deze consumenten komt Suzuki naar eigen zeggen tegemoet met Private FlexLease.