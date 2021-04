Subaru Outback vanaf april 2021 bij de dealer

23 april 2021 | De volledig nieuwe Subaru Outback, het vlaggenschip van het Japanse merk, staat eind deze maand bij de dealer. Het model is in drie uitvoeringen leverbaar: Comfort, Field en Premium, de prijzen beginnen bij 58.995 euro.

Subaru startte 26 jaar geleden met een veelzijdige stationwagon met vierwielaandrijving. Het was het begin van en lange reeks Outback-uitvoeringen ende geboorte van de crossover. Inmiddels dient de zesde generatie Outback zich aan. De basis van de nieuwe Outback vormt het in-huis ontwikkelde Subaru Global Platform dat ook voor de Subaru XV en de Forester wordt gebruikt. Voor de aandrijvingzorgt een 2.5 liter boxermotor die via een automatische Lineartronic versnellingsbak is gekoppeld aan Subaru's symmetrische en permanente vierwielaandrijving.

EyeSight, het camerasysteem dat met de bestuurder meekijkt, waarschuwt voor ongelukken en grijpt in indien nodig. De nieuwe versie interpreteert verkeerssituaties beter en heeft inmiddels 11 functies. Nieuw is het Driver Monitoring System datin de gaten houdt of de bestuurder actief deelneemt aan het verkeer. Het interieur ging op de schop. Het grote 11,6-inch infotainmentsysteem springt het meeste in het oog. Hoewel veel ingesteld kan worden via het scherm, zijn essentiële functies voor radio en klimaatregeling via echte knoppen te bedienen.

De nieuwe Outback staat eind april bij de dealer. De reeks begint met de € 58.995 kostende Comfort. Nieuw is de Field-versie, die opvalt door zijn zwarte accenten, groene badges en afneembare stoelbekleding met groen stiksel. Hij kost € 60.995,-. De Premium is het topmodel met onder meer nappaleer en een schuifdak. De Outback Premium kost € 65.995,-. Vijf jaar garantie en vijf jaar mobiliteitsservice zijn standaard.

