Maximale EuroNCAP sterren voor Subaru Outback

26 januari 2022 | Subaru heeft bekend gemaakt dat de Europese versie van de Outback de hoogste algemene score heeft behaald van alle auto's die in 2020-2021 zijn beoordeeld door European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). Ook haalde de Outback een goed resultaat in de Safety Assist-test.

De Outback behaalde scores op alle vier beoordelingsgebieden (volwassen inzittende, kind inzittende, kwetsbare weggebruikers, Safety Assist) die ruim boven de minimumdrempel liggen. Die drempel moet worden gehaald om de maximale beoordeling van vijf sterren te kunnen halen. Deze prestaties zijn het resultaat van Subaru's aanpak om auto's te bouwen volgens de All-Around Safety-filosofie, met als doel het bereiken van het hoogste veiligheidsniveau en tegen 2030 nul dodelijke verkeersongevallen.

Het nieuwste beoordelingsprotocol van Euro NCAP kent geen top vijf sterren meer toe als rijhulpsystemen geen significante bijdrage leveren aan het voorkomen van ongevallen of de ernst van een ongeval op zijn minst verminderen. Dankzij EyeSight Driver Assist-technologie, de nieuwste generatie van Subaru's systeem om botsingen te voorkomen, behaalde de Subaru Outback de hoogste score in alle voertuigklassen en het beste resultaat ooit behaald door een Subaru in Safety Assist-crashtests.

In het Euro NCAP-rapport over de recente test kwam duidelijk naar voren dat de Subaru Outback tot de best presterende modellen behoort: "Tests toonden grote verschillen aan in ADAS-scores. De beste prestaties kwamen van de Subaru Outback […] met een score van 95%, dankzij geavanceerde AEB-, rijstrookondersteunings-, snelheids- en aandachtssystemen".

De vierde generatie EyeSight Driver Assist-technologie omvat alle technische kennis die Subaru gedurende 30 jaar op het gebied van veiligheid heeft opgebouwd. De nieuwste versie is voorzien van beeldherkenningssoftware met stereocamera met bijna een verdubbeld kijkhoekbereik. Het systeem heeft standaard 11 veiligheidsfuncties: adaptieve cruise control met Lane Centering-functie, Emergency Lane Keep Assist, Speed ​​Sign Recognition met Intelligent Speed ​​Limiter, Lane Departure Warning met stuurtrillingen, Lane Departure Prevention (ook herkenning van scheidingslijnen zoals gras en bermen) en Pre-Collision Braking System met uitgebreide ondersteuning voor het vermijden van botsingen op kruispunten.

Nieuw in de nieuwste Euro NCAP Safety Assist-test is de Occupant Status-beoordeling, die de Outback met succes heeft doorstaan ​​dankzij Subaru's gezichtsherkenningstechnologie Driver Monitoring System. Het systeem waarschuwt de bestuurder wanneer hij vermoeid is of afgeleid is tijdens het rijden.

Een Speed Assist-systeem is ook vereist, evenals autonome interventies om aanrijdingen van achteren te voorkomen, door te remmen (AEB) en door de bestuurder geïnitieerde stuurbewegingen (AES), en ongevallen met andere voertuigen te vermijden bij het kruisen van de rijrichting op kruispunten.

De Subaru Outback behaalde ook de hoogste score in tests voor kwetsbare weggebruikers in alle voertuigklassen. Ook dit was het beste resultaat ooit behaald door een Subaru. De meest recente Euro NCAP-beoordeling vereist nieuwe testscenario's voor de Autonomous Emergency Braking (AEB), die zowel de bescherming van voetgangers (bij afslaan op een kruising) als de bescherming van fietsers (scenario's met hogere snelheid en scenario's met obstakels) verbeteren.

De veiligheidsuitrusting van de Outback omvat Reverse Automatic braking, Subaru Rear Vehicle Detection, Rear Seat Reminder en monitoren voor vooraanzicht, achteraanzicht en zijaanzicht ter vermindering van dode hoeken.

