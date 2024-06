Subaru Outback tijdelijk als Geyser Blue Edition

Het unieke exterieur van deze editie, geïnspireerd op de Outback Field, valt op door zijn blauwe en non-metallic lakkleur, zijn zwarte wielen en dakrails inclusief dakdragers en groene accenten. Verder onderscheidt de uitvoering zich door zwarte details zoals antenne, dakspoiler, grille, spiegelkappen, behuizing van de breedstralers en deel van de achterklep.

Net als alle andere Subaru's beschikt ook deze uitvoering over symmetrische vierwielaandrijving, die de aandrijfkracht verdeelt over alle wielen en zorgt voor tractie op natte en gladde wegen. Daarnaast is de auto voorzien van EyeSight: Subaru's rijhulpsysteem met twee camera's voor extra veiligheid op de weg. Dit systeem identificeert mogelijke gevaren, waarschuwt de bestuurder en remt indien nodig.

De geïntegreerde dakdragers hebben een laadvermogen van 218 kilogram, de standaard aanwezige bevestigingsogen maken het simpel om de daklading vast te sjorren. Om de bagage makkelijk op het dak te laden, beschikken de deuropeningen over opstappen met antislip-bescherming. De Outback is met zijn trekgewicht van 2.000 kilogram ook geschikt als trekauto, bijvoorbeeld van caravans of paardentrailers. Een trekhaak is een van de weinige opties voor de Geyser Blue Edition.

Voor de gemoedsrust biedt Subaru acht jaar garantie zonder kilometerbeperking. De nieuwe Geyser Blue Edition staat vanaf september bij de Nederlandse dealers voor een bedrag van € 74.096,-. De Outback-reeks begint bij € 70.867,-.