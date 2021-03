Subaru introduceert nieuwe Outback

29 maart 2021 | Subaru introduceert de geheel nieuwe Outback voor de Europese markt. Het nieuwe model staat vanaf eind april 2021 in de Nederlandse showroom. Subaru's ontwerptaal 'Dynamic x Solid' zorgt voor een ruiger exterieurontwerp van de Outback, gebaseerd op het ontwerpconcept 'Actief en Stoer'. Dat betekent een dynamisch silhouet en raamlijnen, en een solide, diep en krachtigevormgeving vanaf de raamlijn naar beneden. Bredere spatborden, een grotere zeshoekige grille, bescherming aan de voorzijde en verticaal geplaatste LED-mistlampen op de hoeken benadrukken de mogelijkheden van de SUV.

Het nieuwe model heeft tevens een opnieuw ontworpen interieur met zorgvuldig geselecteerde materialen voor een hoogwaardige uitstraling in het gehele passagierscompartiment. Een grotere voorruit en een van de middenconsole tot in de portierpanelen doorlopend motief zorgen voor een relaxte en open atmosfeer in het interieur. De nieuwe Outback heeft verschillende mogelijkheden qua bekleding, van Nappaleder voor een meer luxe uitstraling tot waterafstotend, duurzaam StarTex voor gebruik wanneer er bijvoorbeeld na watersportactiviteiten met natte kleding aan wordt plaatsgenomen in de auto.

De nieuwe Outback biedt meer binnenruimte dan het vorige model: de afstand tussen de voorstoelen en de achterbank is met 10,8 mm toegenomen, de ruimte tussen de linker- en rechter inzittende ter hoogte van de heupen met 30 mm enter hoogte van de schouders kwam er 7 mm bij. De breedte van de opening van de kofferruimte is vergroot met bijna 30 mm, de laadvloer werd 23,9 mm langer en de laadruimte nam toe met 10 liter naar 522 liter met de achterbank inzitpositie.

De geheel nieuwe Outback is voorzien van een elektrisch bediende achterklep en single-touch bagageruimteafdekking waardoor het openen van de bagageruimte niet meer moeite kost dan het bewegen van de elleboog voor de sensor die verwerkt is in het logo. De bagageruimte is voorzien van verbeterde haken en netten om objecten vast te maken. Voor meer bagagemogelijkheden en veiligheid beschikt de Outback standaard over dakrails met geïntegreerde en verstelbare dwarsdragers, nu verbeterd met speciale gaten waardoor touw direct kan worden vastgemaakt aan de dakrails. De deuropeningen hebben grotere opstappen met antislip-bescherming, zodat bagage gemakkelijker op het dak bevestigd kan worden.

De nieuwe Outback is standaard uitgerust met een groot 11,6 inch aanraakscherm, verticaal geplaatst in de middenconsole en met het meest geavanceerde infotainmentsysteem van Subaru. Een nieuw ontworpen Human Machine Interface helpt de bestuurder om de voertuiginstellingen aan te passen en om smartphones te verbinden. Het infotainmentsysteem beschikt over smartphone-integratie via Apple Carplay en AndroidAuto voor meer gemak.

Naast alle voordelen op het gebied van veiligheid heeft het Driver Monitoring System met behulp van gezichtsherkenning nog een groot voordeel: de camera herkent individuele bestuurders en zal automatisch de stoel, buitenspiegelsen airconditioning instellen in de positie die hoort bij de persoon achter het stuur.

De Outback is voorzien van het nieuwe X-Mode system met twee functies: een 'sneeuw-zand'-mode en de 'sneeuw-modder'-mode voor extra capaciteit off-road. De rijhoogte is perfect voor een groot aantal activiteiten, waarbij de bodemvrijheid 213 mm bedraagt, de aanrijhoek 19,7° en de afrijhoek 22,6°. De ruimte om over een bult te rijden bedraagt 21,0°.

De standaarduitrusting omvat onder andere de nieuwste generatie EyeSight Driver Assist-technologie. Dit is Subaru's botspreventiesysteem met stereocamera, nu voorzien van een grotere kijkhoek (bijna verdubbeld) en nieuwe software die situaties beter herkent. Elf veiligheidsfuncties zijn standaard, waaronder enkele nieuwe: Advanced Adaptive Cruise Control met Lane Centering Function, Emergency Lane Keep Assist, Speed Sign Recognition met Intelligent Speed Limiter, Lane Departure Warning met stuurwielvibratie, Lane Departure Prevention, herkenning van de berm naast de weg in het geval van gras en scherpe hoeken en Pre-Collision Braking System met geavanceerde ondersteuning bij het voorkomen van aanrijdingen op kruisingen.

Ook Subaru's gezichtsherkenningstechnologie is nu onderdeel van het veiligheidssysteem, het Driver Monitoring System, en zal de bestuurder waarschuwen in geval van vermoeidheid of afleiding. Nieuw in de Outback is Reverse Automatic Braking, een standaard veiligheidssysteem dat de bestuurder helpt aanrijdingen te voorkomen bij het achteruitrijden en in geval van een aanrijding de schade beperkt. Eveneens onderdeel van de rijke standaard veiligheidsuitrusting zijn Subaru Rear View Detection (SRVD), Multi View Monitors (voorzijde, achterzijde en opzij) die de dode hoeken verkleinen en de Rear Seat Reminder.

Het Subaru Global Platform (SGP) zorgt voor veiligheid voor de inzittenden dankzij een groot aantal stalen panelen met grote treksterkte voor een lichtere carrosserie en verbeterde bescherming bij aanrijdingen vanvoren, opzij en achter. Er wordt 40 procent meer botsenergie geabsorbeerd en impactenergie overgedragen. De body is substantieel versterkt met een nieuwe framestructuur (volledige binnenstructuur) met daaraan toegevoegd balken en subframes die de inzittenden nog beter beschermen bij een ongeval. Dit alles draagt bij aan een betere botsveiligheid op topniveau volgens de Mobile Progressive Deformable Barrier (MPDB)-botsproef.

Het nieuwe model van Subaru beschikt over een combinatie van permanente Symmetrical-AWD met boxermotor en Lineartronic CVT-automaat. De direct ingespoten, ongeblazen 2,5-litermotor met vier, horizontaal tegenover elkaar liggende cilinders, beschikt over een hogere compressieratio en zo'n 90 procent nieuw ontwikkelde motoronderdelen. De Lineartronic CVT-automaat is vernieuwd waarbij de bakoverbrengingen een bredere range kregen, gelijk aan een achttraps transmissie. Het hydraulische system is eveneens vernieuwd en de olie heeft nu een lagere viscositeit, waardoor er 22 procent minder vermogensverlies optreedt ten opzichte van het vorige model. Deze combinatie belooft verbeterde prestaties en vergrote controle van de trekkracht, terwijl het standaard S-AWD is gekoppeld aan actieve torque vectoring voor een verbeterde wegligging en stabieler bochtgedrag.

De wielophanging en het chassis zijn aangepast, waarbij het elimineren van trillingen in de besturing, vloer en stoelen centraal stond. De versterkte stijfheid van het SGPmet optimale plaatsing van dempings- en geluidsisolatiematerialen en de vergrote veerwegen verbeteren de absorptie van oneffenheden in het wegdek en zorgen voor een stiller passagierscompartiment. Daarnaast is er nieuw geluidsisolerend glas geplaatst, voorzien van een geluidsisolerende binnenlaag in de voorruit en beide voorportierruiten. De herziene structuur van carrosserie en chassis claimt 50 procent minder torsie, een betere rechtuitstabiliteit en een snellere, meer lineaire stuurrespons die zich aanpast aan de intentie van de bestuurder.

Het standaard door de bestuurder te bedienen SI-DRIVE geeft de bestuurder de mogelijkheid om de gasrespons te regelen door te kiezen tussen de Intelligent- en de Sport-modus. Het maximale aanhangwagengewicht van 2.000 kilo is ruim voldoende voor zware aanhangwagens.

Het SGP zorgt voor significante verbetering van de carrosserie- en chassisstijfheid: de laterale stijfheid voor verbeterde met 90 procent, de torsiestijfheid met 70 procent, stijfheid van de voorwielophanging ook 70 procent en de stijfheid van het subframe achter nam toe met 100 procent.

De geheel nieuwe Outback komt in drie versies: Comfort, Field en Premium. Het unieke karakter komt tevens terug in de nieuwe, special ontworpen exterieurkleuren Autumn Green Metallic en Brilliant Bronze Metallic.

