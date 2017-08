Smart toont Vision EQ ForTwo

30 augustus 2017 | De Smart vision EQ ForTwo is de nieuwe visie van Smart op stedelijke mobiliteit en een individuele. De zelfrijdende auto haalt zijn passagiers op de door hen gekozen locatie op. De nieuwe individualiseringsmogelijkheden zorgen ervoor dat gebruikers 'hun' auto kunnen herkennen aan de hand van de Black Panel Grille aan de voorzijde en de grote projectieoppervlakken aan de zijkanten. De Smart vision EQ maakt een zekere individualisering van de auto mogelijk en leent zich zodoende voor carsharing. De passagiers hoeven zich niet meer te bekommeren om het autorijden en kunnen ontspannen in het ruime interieur. De showcar is de eerste auto van het Daimler-concern waarbij het stuurwiel en de pedalen achterwege zijn gelaten.

Met de elektrisch aangedreven Smart vision EQ ForTwo stelt Smart tijdens de IAA 2017 in Frankfurt een studiemodel van het recent geïntroduceerde product- en technologiemerk EQ aan de wereld voor. Tot 2022 neemt Mercedes-Benz Cars meer dan tien elektroauto's in productie, van de Smart tot de grote SUV. Smart zette in 2007 een eerste stap met de Smart electric drive en levert tegenwoordig al zijn modellen met elektrische aandrijving.

De Smart vision EQ ForTwo is een nieuwe visie op carsharing. De transformatie van stadsverkeer naar doorstroming die in de nabije toekomst gaat plaatsvinden, heeft niet alleen positieve gevolgen voor gebruikers, maar voor de gehele samenleving. Steden en gemeentes zijn ook een doelgroep voor de toekomstige carsharingconcepten van Smart.

De conceptauto Smart vision EQ ForTwo laat zien hoe autonoom rijden carsharing in de toekomst gemakkelijker, eenvoudiger en efficiënter maakt. Dankzij zwermintelligentie en autonoom rijden luidt de Smart vision EQ ForTwo een nieuw tijdperk in op het gebied van carsharing: gebruikers hoeven niet meer te zoeken naar een beschikbare auto, de auto zoekt hen op en haalt de passagiers op de gewenste locatie op. Zwermintelligentie en de daaruit resulterende voorspelbaarheid van de vraag zorgt ervoor dat de auto op dat moment waarschijnlijk al in de buurt is, waardoor er geen afstanden meer te hoeven worden afgelegd om een 'huurauto' op te halen. De connected auto's rijden altijd rond. De bezettingsgraad wordt hoger en tegelijkertijd wordt het aantal auto's en het aantal parkeerplaatsen dat nodig is gereduceerd in stedelijke gebieden.

De Smart vision EQ ForTwo wordt opgeroepen met behulp van een Smartphone. Dankzij nieuwe individualiserings-mogelijkheden kunnen gebruikers 'hun' auto herkennen: via de Black Panel Grille aan de voorzijde (44 inch/105 x 40 cm groot) en grote projectieoppervlakken aan de zijkant kan de Smart vision EQ ForTwo worden gepersonaliseerd. Led-displays in plaats van koplampen verlenen de auto zowel een klassieke auto-uitstraling (van sportief tot neutraal) als oog-achtige vormen, waardoor de auto op een menselijker niveau kan communiceren. Ook via de achterlichten kan naast de klassieke weergave ook gedetailleerde informatie worden gegeven, bijvoorbeeld waarschuwingen of verkeersinformatie. De grille aan de voorzijde zorgt aan de ene kant voor een persoonlijk tintje en communiceert tegelijkertijd met andere weggebruikers. Zo kan bijvoorbeeld informatie voor voetgangers die de weg oversteken worden weergegeven. De portieren van de showcar zijn bekleed met een schakelbare folie. Als er geen passagiers in de auto zitten, kan informatie over lokale evenementen, weer- en nieuwsberichten alsmede de tijd worden getoond. De Black Panel Grille van de Smart geeft aan of er één of twee passagiers in de auto zitten.

Wie dat wil, kan met behulp van de 1+1-sharingfunctie ook op ongedwongen wijze contact leggen met andere gebruikers. De potentiële passagiers worden geselecteerd aan de hand van hun opgeslagen profielen en hun reisplannen, waarna ze kunnen worden geaccepteerd of afgewezen. Als er twee passagiers aan boord zijn, geeft het grote display in het interieur de gemeenschappelijke interesses van de inzittenden weer, zoals concerten die ze hebben bezocht of sporten die ze beoefenen. De tijd die wordt bespaard door te reizen in een autonoom rijdende auto kan worden gebruikt om met elkaar te praten.

De Smart vision EQ ForTwo beschikt over een lithium-ion-accu met een capaciteit van 30 kWh. Als de auto niet wordt gebruikt, rijdt hij zelfstandig naar een oplaadstation waar de accu kan worden opgeladen. Ook kunnen de auto's inductief worden opgeladen, stroom leveren en dienstdoen als 'zwermaccu', waardoor het elektriciteitsnet wordt ontlast. Smart speelt zodoende een sleutelrol bij het vormgeven van de energierevolutie.

De Smart vision EQ ForTwo (lengte/breedte/hoogte: 2.699/1.720/1.535 mm) is een modern ogende tweezitter die, zoals alle Smarts, maximale ruimte op een minimaal oppervlak biedt. De auto communiceert via een Black Panel Grille en led-displays, die de plaats innemen van koplampen en achterlichten. De zijruiten zijn bekleed met speciale folie waarop van binnenuit informatie kan worden geprojecteerd.

Het nieuwe portierconcept is een opvallend kenmerk. Om ruimte te besparen, draaien de portieren op een vleugelachtige manier over de achteras, wat de instap vergemakkelijkt en tegelijkertijd voor een spectaculaire uitstraling zorgt. Het portierconcept vermindert tevens het botsingsgevaar met fietsers of voetgangers.

De showcar is de eerste auto van het Daimler-concern waarbij het stuurwiel en de pedalen achterwege zijn gelaten. De functies van de auto worden bediend via de Smartphone van de gebruiker of door middel van spraakbesturing, een bedieningswijze die intuïtief, handig en hygiënisch is. Doordat conventionele bedieningselementen achterwege zijn gelaten, oogt het witte interieur nog ruimer. Het traditionele dashboard is vervangen door een 24 inch (58,5 x 15,6 cm) display met een roségoudkleurige rand. Aan de buitenzijde zijn twee kleinere displays geplaatst (4 inch), die door de Smart vision EQ ForTwo worden gebruikt om bijvoorbeeld het woord 'welkom' te tonen aan de gebruikers.

De stoelen zijn bekleed met nieuw, en hoogkwalitatief wit kunstleder en zijn eenvoudig te reinigen, conform het sharingconcept. De bank biedt plaats aan twee inzittenden. Indien gewenst zorgt de verzinkbare middenarmsteun voor een scheiding tussen de inzittenden of fungeert als opbergruimte. Aanvullende, slimme opbergmogelijkheden zijn beschikbaar op de voertuigbodem en onder de bank. Bagage en persoonlijke zaken kunnen worden weggestopt onder blauwe, rubberen spanbanden.

Een groot aantal digitale oppervlakken aan de binnen- en buitenzijde zorgt voor een heel nieuw communicatieniveau tussen mens en auto op alle gebieden van autonoom rijden en carsharing. De kleuren en schermen passen zich aan de berijder aan. Daarmee krijgt de gebruiker dus ook de mogelijkheid om de auto naar zijn persoonlijke smaak en behoeften te individualiseren.