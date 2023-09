Smart presenteert #3

De Smart #3 heeft een coupé-carrosserie, zachte welvingen en een krachtige 'haaienneus'. De brede A-vormige grille en slanke LED-koplampen ronden het vooraanzicht af. Een opvallende spoiler accentueert de achterzijde. De grote wielen passen harmonieus in de sportieve stijl. De BRABUS heeft 20-inch velgen. Een ander kenmerk is het panoramische halodak, dat de sfeer bepaalt in de Smart #3. De 25th Anniversary Edition heeft een "galaxy" panoramadak, versterkt door LED-details in het panoramische glazen paneel. Het interieur is voorzien van duo lederen stoelen met een geïntegreerde hoofdsteun.

Elektrische auto

De # is een elektrische auto. Het piekvermogen varieert van 315 kW voor de BRABUS tot 200 kW voor de andere uitvoeringen. Qua acceleratie presteert de Smart #3 sportiever dan de #1. De BRABUS-versie accelereert de SUV-coupé van 0 tot 100 km/u in 3,7 seconden, terwijl de Pro+ dat als instapmodel in 5,8 seconden doet. De Smart #3 vergroot bovendien zijn totale actieradius: tussen de 435 en 455 km. Het geoptimaliseerde ophangingssysteem en de wielbasis van 2785 mm, gecombineerd met een zeer aerodynamische carrosserie met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27 zorgen voor een eigen karakter.

Met zijn DC-laadtechnologie met een vermogen tot 150 kW laadt de Smart #3 onder ideale omstandigheden in minder dan 30 minuten op van 10 tot 80 procent. Het nieuwe model wordt geleverd met diverse rijhulpsystemen, zoals een snelwegassistent (HWA) en automatische parkeerhulp (APA).

Vier uitvoeringen

De Smart #3 zal verkrijgbaar zijn in vier uitvoeringen: Pro+, Premium, een gelimiteerde 25th Anniversary Edition en BRABUS.

De Pro+ is vormgegeven met verborgen deurgrepen. Deze uitvoering wordt geleverd met een 12,8-inch centraal display, evenals snelweg- en file-assistenten en een optie voor draadloos opladen voor Smartphones.

Voor wie op zoek is naar meer luxe biedt de Premium CyberSparks LED+ koplampen, sfeerverlichting in het interieur en een Beats geluidssysteem.

De 25th Anniversary Edition is voor Smart-fans. Deze editie combineert de kenmerken van de Premium en designelementen van BRABUS, een actieradius van 455 km, 22 kW AC-opladen en een infotainmentsysteem bestaande uit een 12,8-inch centraal display, een 9,2-inch HD-instrumenten-paneel, een 10 -inch head-up display en een Beats-geluidssysteem met 13 luidsprekers. De 25th Anniversary Edition is uitgevoerd in wit met rode accenten, zwart-wit lederen stoelen, een uniek "galaxy" panoramadak en een sportieve carrosserie.

Zoals gebruikelijk slaat BRABUS een sportievere richting in, met grotere wielen, sportieve pedalen, een speciaal ontwikkeld motorgeluid voor een autosportgevoel en vierwielaandrijving (AWD).

In Nederland in begin 2024 beschikbaar

De Smart #3 doet eind dit jaar zijn intrede in Duitsland en zal begin 2024 beschikbaar zijn in Nederland. Vanaf 4 september 2023 kunnen klanten zich inschrijven bij Smart.com om als eerste informatie te ontvangen en op de hoogte te blijven over verdere ontwikkelingen rond de #3.