Smart krijgt nieuwe dealers

Op dinsdag 17 januari 2023 kwamen de nieuwe Smart-agenten in Nieuwegein bij elkaar om te vieren dat alle contracten zijn getekend en afgerond. Vanaf nu zullen 14 Mercedes-Benz dealers verspreid over heel Nederland ook functioneren als Smart-agenten. Daar kunnen klanten straks terecht voor service, proefritten en hulp bij de aanschaf van een Smart. Hi Klanten kunnen de nieuwe generatie van Smart uitsluitend bestellen via de website of bij één van de Smart-agentschappen in de buurt.

De Smart #1 is te bestellen in vier uitvoeringen, met diverse exterieur- en interieurkleuren: de Pro+ als instapmodel (vanaf € 41.395), de Premium (vanaf € 44.895), de beperkt beschikbare Launch Edition (in Nederland waren 77 exemplaren beschikbaar die inmiddels zijn uitverkocht, vanaf € 46.195) en de BRABUS (vanaf € 48.895). Alle prijzen zijn inclusief rijklaarmaakkosten.

De smart #1 Pro+ (272 pk) is standaard uitgerust met een 360-graden camera, spraakhulp, LED-verlichting, een elektrisch bedienbare achterklep en beschikt over een trekvermogen van 1.600 kilo. De Smart #1 Premium heeft naast deze standaarduitrusting onder andere een geluidssysteem van Beats, een head-up display (HUD), CyberSparks+ LED Matrix koplampen en een automatische parkeerhulp. De Smart #1 BRABUS (428 pk) voegt daar vierwielaandrijving aan toe en is voorzien van de BRABUS-stijlkenmerken, zoals de rode accenten en het BRABUS-logo op de hoofdsteun.