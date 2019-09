Vernieuwde Smarts op IAA 2019

5 september 2019 | Smart presenteert zijn visueel en digitaal volledig herziene ForTwo en ForFour tijdens de IAA 2019 in Frankfurt. Een progressief design wordt gekoppeld aan connectiviteit en 100% elektrische aandrijflijnen met accu. De nieuwe Smart ForTwo coupé, cabrio en ForFour modellen bieden daarmee een duurzaam en uitgebreid mobiliteitsconcept.

Het origineel was al elektrisch. Al in 1972, tijdens de eerste besprekingen over een auto die specifiek voor het stadsverkeer zou worden ontwikkeld, werd ingezet op een elektrische aandrijflijn met accu's. Ook visionair Nicolas Hayek had van meet af aan een Smart met een emissievrije aandrijflijn voor ogen. Sinds 2007 biedt Smart in elke generatie een volledig elektrische variant. Smart is de eerste autofabrikant ter wereld die voor het hele gamma van verbrandingsmotoren overgegaan is op elektrische aandrijflijnen.

Een aansprekend ontwerp met geprononceerde, krachtige wielkasten plus korte overhangen en aan te passen details. Het exterieur van de nieuwe generatie is typisch Smart. Geïntegreerde optionele volledige led-koplampen en nieuw vormgegeven grilles sluiten naadloos aan op het design van de meest recente showcars. Het interieur onderscheidt zich met nieuwe, uitgebreide opbergmogelijkheden en een nieuw ontworpen UX-concept. De toekomstige infotainmentgeneratie is voorzien van Smartphone-integratie en biedt klanten daarmee hun vertrouwde digitale gebruikersomgeving in hun eigen auto.

Of het nu gaat om statusinformatie over de auto zelf, elektrisch laden, het vinden van parkeerplaatsen en navigeren, het efficiënt beladen van de Smart, het delen van de Smart met vrienden en familie, of het gemakkelijk terugvinden van de Smart: de Smart EQ control-app en de "ready to"-services doen dit met behulp van mobiele apps. Door de geheel nieuwe gebruikersinterface is de bediening van de services kinderspel en wordt elke Smart een echte connected car.

Klanten kunnen kiezen uit drie uitrustingslines: Advanced, Premium of Exclusive, en tot slot hun favoriete lakkleur selecteren. Zo is elke Smart in twee stappen volledig aanpasbaar.

De volledig elektrische rijervaring voegt een nieuwe dimensie aan rijplezier toe met een direct beschikbaar koppel, naadloze acceleratie en bijna volledige stilte. De nieuwe Smart modellen blijven systematisch inspelen op alle sterke punten van de EQ-technologie. Dankzij de slimme lay-out en de terugkeer naar de kern van het merk blijft het concept gericht op een laag gewicht en milieuvriendelijkheid en biedt het duurzame mobiliteit voor stedelijke omgevingen.

Met de standaard 22 kW-boordlader met snellaadfunctie worden de nieuwe modellen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, in iets minder dan 40 minuten opgeladen van 10% tot 80% actieradius als driefase laden mogelijk is.

Het stroomverbruik en de actieradius zijn bepaald op basis van de regelgeving 2017/1151 / UE. De waarden variëren afhankelijk van de gekozen optionele uitrustingen. De reële actieradius en het verbruik van het voertuig zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: de optionele uitrusting, het gebruik van het voertuig, de individuele rijstijl, de laadtoestand van het voertuig en de accu, de weersomstandigheden, de buitentemperatuur en nevenverbruikers als airconditioning/verwarming etc. Het is niet uit te sluiten dat de werkelijke actieradius van het voertuig als gevolg van het specifieke praktijkgebruik en externe factoren kan afwijken.