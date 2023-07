Smart bestaat 25 jaar

Het allereerste concept van een extreem kleine auto was in 1972 ontwikkeld door Mercedes-Benz, als reactie op de toenemende verkeersopstoppingen in steden en de intensievere luchtvervuiling. Een tijd lang werden verschillende concepten voor kleine auto's ontwikkeld, zoals de "Nahverkehrsfahrzeug" ofwel NAFA in 1981. Een samenwerking tussen Daimler en Nicolas Hayek (oprichter van de Swatch-groep) vormde het keerpunt: in 1998 rolde de eerste ForTwo city coupé van het nieuwe merk Smart van de band en was stedelijke mobiliteit voorgoed veranderd. Vanuit dit onconventionele idee ontwikkelde Smart de afgelopen 25 jaar een breed scala aan bijzondere voertuigen, inclusief de Smart ForFour, de Smart Crossblade en de Smart Roadster.

Elektrisch rijden: ForTwo electric drive

De ontwikkeling van de Smart ForTwo electric drive vormt een van de mijlpalen uit de geschiedenis van Smart. In 2019 zou Smart de eerste autofabrikant zijn die volledig overstapte van voertuigen met een verbrandingsmotor naar volledig elektrische voertuigen, maar al in 2007 werden 100 elektrische prototypes van de volledig elektrische ForTwo getest in de straten van Londen. Een jaar later werden de eerste auto's bij klanten afgeleverd, het begin van de elektrische toekomst van Smart op internationale schaal.

Ontwikkeling van het merk

Het Smart-merk en de merkontwikkeling zijn mogelijk gemaakt door persoonlijkheden met een toegewijde visie. In co-creatie hebben ze het merk verder ontwikkeld, waarbij niet alleen is gekeken naar het automerk, maar ook naar de totstandkoming van een nieuwe mobiliteitscultuur. Creatieven zoals de Amerikaanse modeontwerper Jeremy Scott en Duitse kunstenares Freddy Reitz vestigden de reputatie van Smart als verbinder tussen gelijkgestemden met een optimistische kijk op de toekomst.

Een erfenis die wordt voortgezet in de nieuwe merkstrategie van Mercedes-Benz en Geely Automotive. Dit jaar zal de internationaal bekende grafisch ontwerper Stefan Sagmeister exclusief voor Smart zes kunstwerken ontwerpen, die in een exclusief koffietafelboek zullen verschijnen en getoond zullen worden tijdens een rondreizende expositie.

Jubileumactiviteiten

Ter ere van het 25-jarige jubileum van Smart verschijnt "Always unconventional", een koffietafelboek waarin de mijlpalen van het merk te zien zijn en dat lezers vermaakt met verhalen, kunst en bijzondere beelden. Met de lancering van dit verzamelaarsobject geeft Smart een inkijkje in de onconventionele wereld van Smart en zijn producten, mensen en niet eerder vertelde verhalen. Het boek wordt gepresenteerd tijdens de mobiliteitsbeurs IAA in München (5 tot 10 september 2023). Daar kunnen bezoekers bovendien een blik werpen op een speciale jubileumeditie van de Smart #1.

Een ander hoogtepunt van het jubileumjaar is de première van een rondreizende expositie die, na de start bij IAA in München, te zien is in verschillende Europese landen. Bij de expositie kunnen bezoekers de geschiedenis van het merk zien vanaf de eerste conceptauto tot de auto's van nu.

Om de viering af te ronden nodigt Smart loyale fans uit voor een nieuwe editie van "Smart times", een evenement voor fans dat in 2001 voor het eerst werd georganiseerd. In 2016 kende het evenement zijn hoogtepunt, toen meer dan 3.000 Smart fans bij elkaar kwamen in Hamburg.