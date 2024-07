Smart #1 en #3 ontvangen software update

Vehicle-to-Load is onderdeel van het energiebeheer waarmee de batterij van de Smart stroom kan leveren aan externe apparaten. Hiervoor is een speciale apparaat­ naar-voertuigkabel vereist. Dankzij regeneratie met lage energie is het effect van de recuperatie minder voelbaar. Zodra deze wordt geactiveerd en het gaspedaal wordt losgelaten reageert het voertuig minder opvallend, is de werking van het regeneratief remmen soepeler voor de passagiers en zorgt dit voor meer comfort voor de inzittenden. Voor bestuurders zal dit juist als een grote stap terug worden ervaren; dit kan een reden zijn om de update niet uit te voeren.

De update biedt nieuwe geluidseffecten voor het interieur van de Smart #1 Premium en nieuwe motorsimulatiegeluiden voor de Smart #1 BRABUS en Smart #1 Launch Edition. Voor het eerst kan men de avatar zelf kiezen voor beide modellen, de #1 en #3: de karakteristieke vos of de cheeta. Men kan ook bepalen of de avatar geanimeerd of als statische afbeelding moet warden weergegeven. Het 'picture-in-picture' 360 graden camerabeeld (indien beschikbaar) kan nu naar wens op het centrale scherm worden weergegeven.

De OTA-update 1.4.0 wordt uitgerold naar alle Smart #1 en #3 uitvoeringen. Onlangs kondigde smart de nieuwe #1 Pure-uitvoering aan, die beschikbaar is vanaf €34.900,-. Dat is exclusief de extra zomerbonus van € 2.950,- die tot en met 31 juli op alle modellen van smart geldt.