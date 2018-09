car2go breidt uit naar Schiphol

6 september 2018 | Car2go breidt de autodeel service uit naar de luchthaven Schiphol door het openen van speciale parkeerplaatsen voor de elektrische auto's van car2go. Deze nieuwe parkeerplaatsen geven car2go-klanten een flexibele en milieuvriendelijke optie voor hun reis van of naar de luchthaven. Met de opening van zestien parkeerplaatsen met acht laadpalen in de openbare parkeergarage van het World Trade Centre op de luchthaven Schiphol kunnen car2go-klanten vanaf nu 24/7 een elektrische smart fortwo pakken of parkeren. Gebruikers die een car2go-auto willen parkeren of ophalen, vinden de nieuwe car2go-hub op loopafstand van de terminal. De slagboom opent automatisch bij het in- of uitrijden van de parkeergarage, doordat de kentekens van de car2go-auto's herkend worden.

"Voor car2go is Amsterdam een zeer belangrijke en toekomstgerichte markt. Het is een van onze drie volledig elektrische locaties en we zijn erg blij om te zien dat steeds meer mensen in Amsterdam overtuigd zijn van onze duurzame en flexibele autodeeldienst," zegt Olivier Reppert, CEO van car2go. In vergelijking met vorig jaar ziet car2go een klantgroei van 25 procent. "We willen onze gebruikers graag de beste en meest comfortabele ervaring te bieden. Daarom is het niet meer dan logisch dat we onze diensten voortdurend uitbreiden. We zijn dan ook zeer trots dat we, naast de samenwerking met de gemeente Amsterdam en Amstelveen, nu met de luchthaven Schiphol een nieuwe partner hebben om members die in Amsterdam wonen, werken of reizen te bedienen."

"Voor Schiphol is een optimale bereikbaarheid van belang, We kijken altijd uit naar nieuwe mogelijkheden om in de wensen en behoeften van onze reizigers te voorzien. Net als het bieden van een divers aanbod," licht Dieme Ketel, Senior Manager Parking & Mobility Services bij Amsterdam Airport Schiphol, de samenwerking toe. "We vinden het belangrijk om collectief en schoon vervoer te faciliteren en daarom verwelkomen we car2go van harte op de luchthaven. We zijn verheugd dat we reizigers, werknemers en bezoekers door deze samenwerking een extra vervoersmogelijkheid kunnen bieden."

De uitbreiding vergroot de mogelijkheden voor nationale en internationale gebruikers van car2go. De luchthaven Schiphol is de tweede hub, na Stadshart Amstelveen, buiten de ring van Amsterdam waar klanten hun car2go-huur kunnen starten of beëindigen.

In Amsterdam geldt het reguliere tarief van € 0,31 per minuut, inclusief verzekering, parkeer- en oplaadkosten binnen het werkgebied. Zoals bekend van andere car2go-luchthavenhubs, geldt er ook op de luchthaven Schiphol een extra toeslag van € 8,90 per rit. In de maand september krijgen klanten die voor het eerst gebruikmaken van car2go op Schiphol € 5,- terug, middels car2go-credits, welke te gebruiken zijn bij een volgende reis.

Door de opening van de car2go-parkeerhub op de luchthaven Schiphol kunnen car2go-klanten nu hun huur beginnen of eindigen op 13 Europese luchthavens. Nederlandse klanten die car2go regelmatig gebruiken, kunnen dit tijdens vakantie of zakenreizen ook blijven doen, of dat nu in Oostenrijk, Duitsland, Italië of Spanje is. Voor het gebruik van car2go in het buitenland dienen de gebruikers alleen de lokale bepalingen en voorwaarden te accepteren.