Smart maakt prijzen #1 bekend

De Smart #1 is binnenkort te bestellen in vier uitvoeringen, met diverse exterieur- en interieurkleuren: de Pro+ als instapmodel (vanaf € 41.395), de Premium (vanaf € 44.895), de beperkt beschikbare Launch Edition (in Nederland 77 exemplaren beschikbaar, vanaf € 46.195) en de #1 BRABUS (vanaf € 48.895) (de prijzen zijn inclusief rijklaarmaakkosten).

De #1 is standaard uitgerust met een 360-graden camera, intelligente spraakhulp, LED-verlichting, een elektrisch bedienbare achterklep en een trekvermogen van 1.600 kilo. De Premium biedt een geluidssysteem van Beats, een head-up display (HUD), CyberSparks+ LED Matrix koplampen en een automatische parkeerhulp. De #1 BRABUS is standaard uitgerust met vierwielaandrijving en is voorzien van de BRABUS-stijlkenmerken, zoals de rode accenten en het BRABUS-logo op de hoofdsteun. Vanaf 18 oktober kan men de Smart #1 in elke uitvoering pre-orderen via de website of bij een Smart agentschap in de buurt.

Smart x BRABUS

De #1 vormt voor Smart en BRABUS een nieuwe mijlpaal in hun partnership. Waar BRABUS bekend staat om de productie van limited edition auto's, wordt de Smart #1 BRABUS vanaf de start in de line-up opgenomen. Door het onderscheidende design, het gebruik van bijzondere materialen en de hogere prestaties draagt de nieuwe #1 het BRABUS-stempel. Behalve het uiterlijk krijgen ook de prestaties van de Smart #1 BRABUS een aanpassing. In plaats van het standaard vermogen van 200 kW (272 pk) beschikt de BRABUS over 315 kW (428 pk), vierwielaandrijving en een koppel 543 Nm, in plaats van 343 Nm. In combinatie met de BRABUS-rijmodus belooft dit een intensere rijervaring.

Autodelen

De Smart #1 heeft alles in huis om autodelen makkelijk te maken. Via een app registreert de eigenaar de maximaal vijf personen met wie de auto wordt gedeeld. Vervolgens geeft men hen via een digitale sleutel toegang tot de auto, en kan men een specifieke periode instellen waarin zij de Smart #1 kunnen gebruiken.