Smart #1 wint Red Dot

In de ontwikkelingsfase van de Smart #1 hebben het global designteam van Mercedes-Benz en het Research & Development-team van Smart samengewerkt om de balans te vinden tussen interieur- en exterieurdesign en de algehele prestaties van de Smart #1.

De Smart #1 heeft een puur en gestroomlijnd exterieur met een mix van esthetiek en aerodynamica. Kenmerken zoals verborgen deurgrepen, een zwevend halo-dak en frameloze deuren zorgen ervoor dat het design van de Smart #1 opvalt binnen zijn segment. Vanuit elke gezichtshoek is er een nieuw detail te ontdekken. De verhouding tussen de interieurruimte en de totale afmetingen is maximaal: met zijn lengte van 4270 mm, een wielbasis van 2750 mm en velgen tot 19 inch claimt de Smart #1 een grote binnenruimte.

"Het ontvangen van de Red Dot Award en de iF Design Award is een prachtige erkenning van al onze inspanningen in de ontwikkeling van het slimme #1 designconcept", vertelt Xuan-Zheng Goh, Head of Product Management bij Smart Europe. "Het laat zien dat we een echt uniek voertuig hebben gecreëerd met overtuigende contrasten. Elementen zoals de frameloze deuren en het zwevende halo-dak voegen een premium gevoel toe aan de naadloze hightech sculptuur van het design".

"Onze doorontwikkelde designfilosofie 'Sensual Producty' onderstreept het premiumaspect van Smart", vervolgt Kai Sieber, Hoofd Design Smart Mercedes-Benz AG. "We zijn erg trots dat onze #1 nu twee van 's werelds meest erkende designprijzen heeft ontvangen, de Red Dot Award in de categorie Productdesign en de IF Design Award in de categorie 'Product Automobiles/Vehicles'".

In het derde kwartaal van 2023 zal de Smart #1 leverbaar zijn in Nederland. Daarnaast is hij in de tweede helft van 2023 leverbaar in alle Europese markten waar Smart momenteel actief is. Na een marktintroductie in Duitsland zal de volledig elektrische SUV ook gelanceerd worden in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, België, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en IJsland.